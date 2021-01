1 Diletta Leotta ha salutato Can Yaman in radio con una canzone turca in sottofondo. I dettagli.

Alla luce del presunto flirt tra l’attore turco e la giornalista sportiva, quest’ultima ha ricevuto una pioggia di critiche. Il tutto è partito da uno scoop di Anna Pettinelli e, poi, confermato dal settimanale Chi con delle foto che ritraevano i due a cena. Ad oggi non sappiamo ancora se si tratta di un flirt o di una possibile storia seria. Fatto sta che moltissime fan della star di Daydreamer (e non solo) hanno iniziato a lanciare attacchi molto pesanti, a volte anche pesanti alla Leotta. Nelle ultime ore, ad ogni modo, durante il suo programma in radio Diletta Leotta ha salutato Can Yaman in diretta e gli ha “dedicato“ una canzone.

All’interno di Radio 105, ormai dal lontano 2016, la celebrità conduce lo spaccato intitolato 105 Take Away insieme a Daniele Battaglia. Secondo quanto annuncia quest’ultimo, quindi, l’obbiettivo della puntata è quello di far ridere la collega. Questo perché, come specifica, ormai non ride più. Si tratta, però, di un modo per coinvolgere tutti gli ascoltatori a raccontare le barzellette più disparate.

Nell’audio della puntata, che potete ascoltare qui sotto, sentiamo fare riferimenti a delle canzoni turche. Daniele, infatti, chiede alla co-conduttrice se la farebbe ridere vederlo ballare sulle note di alcuni brani di quel tipo. Lei, pensandoci un attimo, risponde di no. Quello che la divertirebbe sarebbe vedere la sua interpretazione. Ecco, quindi, che parte la musica. A questo punto Diletta Leotta chiede: “Lo salutiamo Can? Ci sta ascoltando. Salutalo“. Il tutto con un tono di voce molto divertito e leggermente seducente. (QUI per l’audio completo).

Anche Daniele Battaglia ride e l’altra lo accusa di essere pazzo di gelosia, ovviamente sta scherzando perché lo dice con il sorriso e ridendo anche lei. La canzone, come forse avrete sentito non è stata dedicata direttamente a Can Yaman, ma Diletta Leotta ha fatto un riferimento palese all’attore menzionandolo in radio. Cosa ne pensate? Fateci sapere le vostre opinioni a riguardo.