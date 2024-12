Andiamo conoscere i DinsiemE, duo social che piace ai bambini. Scopriamo quindi i loro veri nomi, di dove sono, la biografia, la loro carriera e i social. E vediamo anche perché sono famosi.

Chi sono i DinsiemE

Nome duo: DinsiemE

Vero nome componenti: Erick Parisi e Dominick Alaimo

Età: Erik ha 28 anni e Dominick ha 27 anni

Luogo di nascita: Palermo

Data di nascita: Erik 10 agosto 1996 e Dominick 17 agosto 1997

Professione: youtuber e content creator

Instagram: @dinsieme.official

Canale Youtube: @DinsiemE

DinsiemE età, altezza e biografia

Vediamo la biografia dei DinsiemE, quindi la loro età, di dove sono, il vero nome e tutte le informazioni. Veri nomi Erick Parisi e Dominick Alaimo, sono entrambi originari di Palermo. Erik è nato 10 agosto 1996 e quindi ha 28 anni di età. Dominick è nata il 17 agosto 1997 e quindi ha 27 anni di età. Sono entrambi del segno zodiacale del Leone.

Perché i DinsiemE si chiamano così? La scelta di questo nome d’arte è dovuto alle iniziali dei loro nomi che vanno a incastrarsi perfettamente con la parola “insieme” al centro. E questa parola è proprio il filo che li unisce sia nel lavoro che nella vita.

Vita privata

Parlando della vita privata e sentimentale dei DinsiemE, come possiamo capire i due sono una coppia non solo nel lavoro ma anche nella vita. Non sappiamo da quanto di preciso stanno insieme, ma comunque da prima che diventassero famosi.

Erik e Dominick quando si sposano? Questa è una domanda che molti si fanno e rivolgono loro. Ma i due hanno detto che al momento non hanno in progetto il matrimonio. Magari in futuro potrebbe accadere.

Dissing con i Me contro te

A dicembre 2024 è scoppiato un vero e proprio dissing tra i DinsiemE e i Me contro te. Tutto è partito da alcune dichiarazioni dei Me contro te nella prima puntata del loro podcast. La coppia ha accusato dei creator misteriosi di aver aperto un canale YouTube sul Signor S, di copiarli in tutto, di fare i loro stessi viaggi, di cercare di accaparrarsi gli stessi contatti e perfino di copiare loro il taglio di capelli.

Erik e Dominick, nonostante non siano stati citati, hanno deciso di rispondere a queste dichiarazioni con un video dicendo: “Hanno detto tante cose assurde, non vere. Non accettano che possono esserci altre persone nel loro stesso campo. Sapevamo che hanno un problema con noi, ma non ci aspettavamo questo video. un po’ troppo!”.

Il litigio a distanza è andato avanti dopo che Luì e Sofì hanno lanciato altre frecciatine a Erik e Dominick commentando una vecchia foto pubblicata da un profilo Instagram in cui erano tutti e quattro insieme. Citando la canzone di Shakira, alla domanda della pagina su chi fossero, loro hanno scritto: “Una Ferrari e una Twingo”. Poi hanno pubblicato altri video sempre su questo argomento scrivendo: “Noi che rileggiamo le chat con l’avvocato e gli screen del 2017 sugli youtuber che ‘non ci conoscono’ ma sono venuti a cercarci sotto casa nostra!”.

Ecco che i DinsiemE hanno di nuovo replicato con un video in cui lei passa dei fogli a lui che li fa finire nel distruggi documenti. E hanno scritto: “Noi che distruggiamo tutte le accuse senza senso che ci mandano ‘quegli youtubers’ che non riescono a sopportare i nostri successi dopo che i nostri avvocati ci dicono che sono infondate e piene solo della loro paura di essere superati”.

Dove seguire i DinsiemE: social e Instagram

Per seguire i DinsiemE sui social ci sono ovviamente vari modi e molti canali. Prima di tutto esiste il loro canale Youtube, piattaforma da cui sono nati. È proprio qui che hanno iniziato a caricare video e ad avere successo tra i bambini. Il loro canale al momento vanta 2,15 milioni di iscritti.

Un altro modo è il loro profilo Instagram che ha 152 mila follower. Per i contenuti che caricano, si capisce che Youtube è la piattaforma più giusta rispetto a Instagram.

Carriera

Vediamo adesso la carriera dei DinsiemE e come Erik e Dominick sono diventati famosi. La coppia è molto amata dai bambini di un’età compresa tra i 5 e i 10 anni. I contenuti che pubblicano riguardano le challenge.

Il primo video risale al 30 gennaio 2018, dal titolo, Disegni Challenge! 30 Secondi Un Disegno! Molto conosciute e amate sono poi le challenge sul cibo. A tal proposito, tra i video più apprezzati su Youtube c’è la sfida “Mangiamo solo cibo giallo vs cibo blu per 24 ore contro il Dottor Timoti”.

Non solo video, infatti i DinsiemE scrivono anche canzoni e inventano storie, personaggi, giochi, dove il bene trionfa sempre. La prima canzone della coppia di youtuber è Favola, (Prod. Becko), distribuita nel 2019 e disponibile sulle principali piattaforme musicali.

I DinsiemE hanno scritto anche diversi libri, come Un’avventura senza fine con Erick e Dominick (2020, Fabbri Editore) in cui vengono raccontati esperimenti, challenge, quiz e ricordi delle loro avventure passate. E poi abbiamo Il viaggio nel Libro dei libri di Erick e Dominick (2022, Magazzini Salani), dove i due youtuber rivisitano le storie più belle di sempre.

Il viaggio leggendario

Il 23 marzo 2023 è uscito nelle sale italiane il primo film di Erick e Dominick, dal titolo DinsiemE Film – Il Viaggio Leggendario. La pellicola è prodotta da Lotus Production, in collaborazione con DinsiemE Srl, e distribuito da Medusa Film.

In questa avventura Erick e Dominick devono ostacolare il piano malvagio di Dottor Giniu e di Dottor Timoti, i quali – attraverso la creazione di un videogioco misterioso dal nome “Il Viaggio Leggendario” – partono alla conquista del Regno di Camelot, del Regno di Atlantide e del fantastico Regno di Diamante.