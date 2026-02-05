Il Presidente Sergio Mattarella conferisce l’onorificenza al cantautore: “Cittadino attivo e attento agli ultimi”

Il prestigio istituzionale incontra la sensibilità artistica in un riconoscimento che celebra l’uomo prima ancora che il musicista. Antonio Diodato è stato ufficialmente insignito dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, del titolo di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Non si tratta di un premio alla carriera discografica, ma di un tributo formale a quella che il Quirinale ha definito una “cittadinanza attiva”, capace di trasformare la notorietà in uno strumento di supporto concreto per le problematiche sociali del Paese.

Dalle periferie di Palermo a Scampia: il viaggio documentato di Diodato

L’impegno del cantautore tarantino si è concretizzato in un’indagine profonda e silenziosa tra le pieghe più difficili del territorio italiano. Diodato ha scelto di non restare a guardare, visitando personalmente realtà associative che operano nelle periferie geografiche ed esistenziali delle grandi città. Attraverso la realizzazione di brevi ma intensi video-documentari, ha dato voce al lavoro del Centro Mammut a Scampia e del gruppo Blitz a Palermo, documentando storie di riscatto che spesso sfuggono ai radar della cronaca nazionale.

Inclusione e socializzazione: la missione nel Salento e oltre

Il percorso di Diodato ha toccato anche il cuore del Salento, con il progetto del Centro Agriculture, dove ha raccolto testimonianze dirette di volontari e residenti. Il suo lavoro di intervistatore e osservatore ha messo in luce modelli di inclusione e socializzazione necessari per la tenuta del tessuto sociale. Questa onorificenza sancisce ufficialmente come l’arte di Diodato sia indissolubilmente legata a una responsabilità etica, rendendolo un ponte fondamentale tra la cultura popolare e le sfide quotidiane delle comunità più svantaggiate.

