Le dimissioni del dirigente della Nazionale Cantanti

Questa mattina vi abbiamo riportato l’assurda storia che ha dovuto vivere Aurora Leone insieme a Ciro Priello dei The Jackal. Lei, infatti, sarebbe stata trattata in modo non molto gradevole dal dirigente della Nazionale Cantanti. Questo, infatti, l’avrebbe fatta allontanare dal tavolo dei giocatori perché avrebbe affermato: “Sei una donna. Non puoi stare seduta qui. Queste sono le nostre regole […] Il completino te lo metti anche in tribuna. Da quando in qua le donne giocano“.

Dopo anche un post da parte del profilo Instagram della Nazionale Cantanti, in seguito cancellato, è arrivato il sostegno di vari artisti come Eros Ramazzotti o il frontman de Lo Stato Sociale o Federico Rossi. Di lì a poco, poi, anche Enrico Ruggeri ha preso parola al TG4 affermando che sarebbero stati presi provvedimenti e così è stato. Questo perché il direttore generale Gianluca Pecchini si è dimesso. Ecco cosa recita la nota ufficiale, come riporta anche BubinoBlog:

La Nazionale Italiana Cantanti è amareggiata profondamente e si scusa di quanto accaduto ieri sera durante la cena ad Aurora Leone. La nostra è una storia di 40 anni di inclusione e di solidarietà, periodo nel quale siamo sempre stati in prima linea a sostenere i deboli e i diritti di tutti. Oggi a Torino si gioca una partita importante, ogni 100.000 euro in meno raccolti sono 15 diagnosi in meno e e 15 potenziali morti in più.

Il comunicato, quindi, prosegue con le effettive dimissioni del dirigente della Nazionale Cantanti:

Siamo profondamente addolorati di questo grande equivoco in quanto in 40 anni non ci siamo mai trovati a dover gestire una simile situazione. Per tutte queste motivazioni, io, Gian Luca Pecchini, dirigente della Nic, mi assumo la responsabilità di quello che è accaduto dimettendomi dal mio incarico in attesa di parlare personalmente con Aurora Leone. Ci tengo però a sottolineare, a scanso di equivoci, che nessun artista si è reso conto dell’episodio in questione. I presenti si sono accorti di quello che stava accadendo nel momento in cui Aurora e Ciro si sono alzati per andarsene via.

