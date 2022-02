Ditonellapiaga fa infuriare alcuni trentenni a causa di Pokémon Go: è polemica

1 Il tweet di Ditonellapiaga

Questa notte la cantante Ditonellapiaga, che viene dal successo del brano “Chimica” cantata a Sanremo 2022 con Donatella Rettore, ha fatto un tweet che sta facendo molto discutere. Anche lei è approdata sul social dell’uccellino di recente e sta avendo molte interazioni con i suoi fan. Ma, si sa, a volte lo scrivere tanti tweet per far divertire possono portare a dire qualcosa di troppo e che potrebbe non trovare d’accordo un nutrito numero di persone.

Ed infatti è proprio quello che è successo alla cantante quando ha scritto un post contro i trentenni (persone poco più grandi di lei) che giocano a Pokémon Go. Ha infatti scritto: “Un buon modo per risollevare la propria autostima è pensare che esistono trentenni che giocano a Pokémon Go”.

Un buon modo per risollevare la propria autostima è pensare che esistono trentenni che giocano a Pokémon Go — ditonellapiaga (@ditonellapiaga) February 21, 2022

Da queste parole, fa capire che le persone dai 30 anni circa in su che giocano a Pokémon Go secondo lei non sono proprio da esempio, si potrebbe dire come “sfigate”. O almeno questo è quello che si percepisce e che molti utenti che hanno risposto hanno capito.

Infatti i tweet e i retweet di risposta sono stati tantissimi e per la maggior parte contro questo pensiero. E Ditonellapiaga ha anche poi replicato con delle scuse. Vediamo meglio che è successo…