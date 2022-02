CHIMICA canzone Ditonellapiaga e Rettore Sanremo 2022 testo e significato

Vediamo tutto quello che sappiamo su Chimica, la canzone che Ditonellapiaga e Donatella Rettore presentano al Festival di Sanremo 2022, dal testo al significato del brano.

Quest’anno a partecipare al Festival di Sanremo 2022 ci sono Ditonellapiaga e Donatella Rettore, per la prima volta in coppia sul palco dell’Ariston. E presentano la loro canzone Chimica. In attesa di ascoltare il brano, andiamo a scoprire un estratto del testo del pezzo sanremese, riportato da Tv Sorrisi & Canzoni:

E non so bene come dirlo

Come farlo

Ma ne parlo seriamente

E non conviene se lo fingo

Se lo canto

Se lo urlo tra la gente

E non mi basta avere un cuore

Per provare dell’amore veramente

E non mi servono parole per un poco di piacere è solamente

Una questione di

Chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica