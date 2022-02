DoctorDo: la scelta di sentirsi belle con i prodotti di Dora Intagliata

DoctorDo è la linea ideata e pensata dalla dottoressa Dora Intagliata, giovane Medico Chirurgo Estetico che ogni giorno porta avanti il concetto di bellezza come benessere interiore.

La linea cosmetica DoctorDo è dedicata a tutti coloro che desiderano avere innovazione, efficacia, qualità e sicurezza.

Grazie a ingredienti naturali e biologici DoctorDo è in grado di garantire efficacia per ogni tipo di pelle ed esigenza. Una beauty routine fresca, giovane e di qualità che tutti vorrebbero avere. Un concentrato di girl power che ogni giorno cerca di dare il massimo per garantire un servizio sempre efficiente e di altissima qualità.

Dora Intagliata: studi e consigli di bellezza

Dottoressa Intagliata, la sua esperienza professionale parte da giovanissima. Ci racconta di più del suo percorso lavorativo?

Sono innamorata del mio lavoro, fin da piccola. A otto anni avevo già deciso di voler fare il medico. A 24 anni mi sono laureata in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti. Mi sono appassionata al mondo della medicina estetica e ho deciso di continuare gli studi di specialità presso la Scuola di Medicina e Chirurgia Estetica Valet di Bologna. Nel 2015, spinta da un’inesauribile voglia di crescere professionalmente, mi sono recata a Los Angeles dove, sotto la guida di un luminare, il dottor Obagi, mi sono formata.

Dopo Los Angeles mi sono spinta ulteriormente oltreoceano, a Dubai, per la formazione e il conseguimento di una certificazione Fellowship in Aesthetic Medicine, titolo con valenza internazionale. Negli anni non mi sono mai più fermata, nell’ottica della life long learning, bramosa di imparare per far conoscere e diffondere il messaggio che la medicina estetica può curare e migliorare il corpo donando benessere psicofisico.

La sua linea di prodotti, DoctorDo (anche su www.doctordo.it) comprende una linea viso e una corpo. Quali sono i prodotti principali che consiglia in questo periodo più freddo dell’anno?

L’idea è nata nel voler valorizzare la bellezza per stare bene con sé stessi. La cura della pelle è fondamentale ogni giorno, ed è con questo imprinting che è nata la linea cosmetica DoctorDo: un brand di skincare dedicato a tutti coloro che sono alla ricerca di soluzioni innovative, efficaci, di qualità e sicurezza per la propria pelle. In particolare, in questo periodo dell’anno i prodotti che mi sento di consigliare aiutano a idratare la pelle. Come per esempio il mio siero multivitaminico e la crema viso idratante. Questo perché, essendo il periodo più freddo dell’anno, la pelle tende ad essere secca e disidratata.

Abbiamo studiato dei kit convenienti ed indispensabili proprio per questo. Per tutti coloro che lo desiderano, è possibile acquistarli su www. doctordo.it.

DoctorDo a Sanremo 2022

Quali sono i progetti futuri che DoctorDo ha in mente per i suoi clienti?

La partecipazione all’opening dinner di Sanremo 2022 lo scorso 1 febbraio è stato sicuramente un ulteriore trampolino di lancio, per farsi conoscere ancora di più soprattutto tra le star del Web e VIP, che ci hanno permesso di arrivare ancora di più nelle case delle persone facendogli apprezzare la nostra linea di skincare.

Con DoctorDo, ogni anno è sempre da scoprire. I nostri clienti sono felicissimi, perché riserviamo sorprese speciali e momenti unici e indimenticabili. L’obiettivo di questo anno è sicuramente rafforzare la nostra community e il servizio clienti, per garantire qualità sotto ogni aspetto.

a cura di Ilenia Menale

Novella 2000 © riproduzione riservata.