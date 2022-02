Angie: lo stile italiano alla conquista del Medio Oriente

Angie negli Emirati Arabi

Novità e innovazioni in casa Angie. La nota ditta pugliese, produttrice di bomboniere ed oggettistica per la casa, si pone nuovi obiettivi: produttività diversificata e un occhio ai mercati esteri.

Se la bomboniera resta il core business dell’azienda della famiglia Dionisi, tanto da avere tra i suoi clienti nomi noti come Eleonora Daniele e Mara Venier, l’arredo casa e l’oggettistica diventano i nuovi traguardi di mercato prefissati.

Proprio in questa direzione l’azienda guarda alle piazze emergenti come il Medio Oriente ed in particolare a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Qui è presente la nuova sede di rappresentanza, nel prestigioso Burj Gate Tower a downtown, che apre le porte dell’azienda ad un’esperienza unica. Consentendo anche una diversificazione produttiva, come indica il titolare Danilo Dionisi:

“La tradizione della bomboniera ha poco sviluppo in Medio Oriente, dove invece ha grande fertilità il prodotto made in Italy per l’arredamento. Per questo motivo abbiamo realizzato una linea di oggettistica adeguata alla domanda del territorio”.

Novità e nuove collezioni

Si chiama Luxury, e come si evince dal nome stesso è una collezione arricchita di particolari impreziositi da foglia oro, argento e in alcuni casi di strass con taglio brillante.

Prodotta con il materiale di punta dell’azienda, il marmorino, un composto unico e segreto realizzato con una fusione delle polveri di marmo di Carrara e piuma di pietra leccese, prelevata direttamente dalle cave del Salento. La collezione Luxury punta dunque a conquistare l’attenzione dei ricchi arabi che guardano alle mode occidentali, per arredare le loro lussuose dimore.

Con questo composto unico, Angie ha proposto invece in Italia la nuova linea Istanti, oggettistica minimal che rappresenta momenti di vita quotidiani bloccati in un fermo immagine, qual è la scultura raffigurante, tra gli altri, coppie di innamorati e famiglie.

Completano la produzione 2022 le tre nuove collezioni: Ely, Eclettica e Passion. Nella produzione di Angie esse rappresentano un inno alla speranza, all’amore e alla solarità mediterranea. Tutto rigorosamente Made in Italy.

