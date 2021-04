1 Le prime dichiarazioni del dogsitter di Lady Gaga

Diverso tempo fa avevamo parlato del rapimento dei cani della pop star internazionale. Durante l’evento il dogsitter di Lady Gaga era rimasto gravemente ferito, in quanto uno dei malviventi gli aveva sparato. Se da una parte gli animali sono stati riconsegnati alla polizia di Los Angeles in buone condizioni, ad essersela vista davvero brutta è stato appunto il ragazzo.

Lui si chiama Ryan Fisher ed è finito in ospedale, grazie all’aiuto di un passante che ha chiamato l’ambulanza, con seri danni. Nonostante le cure, infatti, poco prima di lasciare la struttura è stato di nuovo poco bene e si è dovuto sottoporre a un altro intervento chirurgico. La sua esperienza l’ha raccontata in un posto sul suo profilo Instagram, come riporta anche il sito Bigodito.it. Ecco, perciò, le sue affermazioni:

In ospedale, il mio polmone è collassato di nuovo nonostante il tubo toracico a sostegno. E poi è crollato di nuovo. E ancora. È diventato abbastanza chiaro che il mio polmone non stava guarendo e la ferita del proiettile aveva sfregiato i miei tessuti come un’ustione. Potrebbero volerci mesi, se mai, prima che il buco si chiuda.

Il dogsitter di Lady Gaga, però, non si arrende. Ha, infatti, dichiarato di aver accettato che la via per una guarigione completa non sarà facile ma piena di potenziali imprevisti:

[…] Il viaggio è duro, è sicuramente doloroso, e vengono fatte scelte discutibili che non mi servono più, come indossare jeans attillati. Ma ci provo. E da qualche parte in questo trovo l’assurdità, la meraviglia e la bellezza che questa vita offre a tutti noi.

Auguriamo una pronta guarigione e Ryan Fisher, il dogsitter di Lady Gaga. Nel mentre continuate a seguirci per altre news e aggiornamenti.