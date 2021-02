1 Il video del rapimento dei cani di Lady Gaga

Nelle ultime ore vi abbiamo parlato di come due Bulldog Francesi della cantante fossero stati rubati da dei malintenzionati e di come il dogsitter fosse finito in mezzo a una sparatoria. Non molto tempo fa è stato rilasciato un video che mostra il rapimento dei due cani di Lady Gaga e non solo. TMZ ha diffuso le immagini in cui vediamo tutto l’accaduto ripreso da una telecamera posizionata di fronte a una casa.

Nella sequenza qui sotto, quindi, mostrano una Nissan bianca fermarsi davanti a Ryan Fincher (questo il nome del dogsitter). Poco dopo due uomini scendono dai sedili posteriori della vettura. Uno di loro estrae la pistola, ma la vittima non vuole cedere e continua a lottare per difendere se stesso e gli animali. A questo punto si sente lo sparo e le urla agghiaccianti di Fincher che chiede aiuto a un passante, il quale chiama subito il 911.

Il video del rapimento dei cani è stato diffuso, a quanto pare, perché il team di Lady Gaga sta tentando di far identificare i criminali. Secondo quanto riporta, invece, il sito LadyGagaNow, la polizia avrebbe dato una descrizione dei malintenzionati. Il primo sospettato sarebbe un uomo di colore, tra i 20 e i 25 anni, con con rasta biondi. Indossava una felpa nera e impugnava una pistola. Il secondo, invece, è descritto allo stesso modo, con vestiti scuri.

Per quanto riguarda la salute del dogsitter dopo il rapimento dei cani di Lady Gaga, sembra che le sue condizioni stiano migliorando e che si rimetterà presto. Al momento non c’è molto che la popstar possa fare, anche considerando il fatto che si trova in Italia per girare il suo nuovo film. Vi aggiorneremo in caso di ulteriori news.