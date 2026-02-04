La nuova cover di “Quando Quando Quando” firmata da Dolcevita Noorè non è solo un omaggio al capolavoro di Tony Renis, ma un raffinato esercizio di stile

Una performance vocale vellutata e magnetica

Noorè approccia questo classico con una vocalità calda e avvolgente. La sua interpretazione in inglese si distacca dalle versioni più ritmate del passato per abbracciare una dimensione più intima e jazzistica. Il controllo del fiato e le sfumature vellutate del timbro riescono a dare nuova linfa a una melodia che tutti conosciamo, rendendola quasi un sussurro romantico e sofisticato.

L’estetica del video: il fascino del bianco e nero

La scelta stilistica di girare gran parte della clip di Quando quando quando, in bianco e nero è una mossa vincente che accentua il carisma naturale dell’artista. Noorè domina la scena con una presenza magnetica, alternando primi piani intensi a momenti di raffinata preparazione. Il contrasto cromatico sottolinea i lineamenti espressivi della cantante e la cura impeccabile del look, richiamando l’eleganza delle dive del cinema classico.

Regia e Narrazione

Diretto da Fabio Bastianello, il video costruisce una narrazione visiva parallela al testo. Il montaggio alterna i preparativi della protagonista a sequenze in cui appare una figura maschile, creando un’attesa che culmina nel loro incontro. L’uso strategico del colore in alcune scene (come il rosso dei cocktail) spezza la monocromia, aggiungendo un tocco di passione e modernità alla composizione. Dolcevita Noorè dimostra di avere non solo le doti tecniche per affrontare un mostro sacro della musica italiana, ma anche l’intelligenza artistica di saperlo personalizzare. Il singolo vedrà la luce il 10 febbraio.

