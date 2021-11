Il nuovo gioco di Domenica In con Pierpaolo Pretelli

Dopo l’incidente della scorsa domenica in studio, l’instancabile Mara Venier oggi è tornata in studio per una nuova puntata di Domenica In. Nel corso dell’appuntamento odierno la conduttrice ha annunciato un nuovo gioco con protagonista Pierpaolo Pretelli. Game che va a sostituire “Pronto chi canta?”, che avevamo imparato a conoscere durante le scorse puntate.

Ad annunciarlo è stata proprio Mara Venier oggi pomeriggio Domenica In, con le seguenti dichiarazioni: “Pronto chi canta?” è stato cancellato. Nulla di grave perché sarà sostituito con un nuovo gioco, “Il Musichiere”.

Dunque sebbene sia stato cancellato, la zia Mara conterà ancora sulla presenza di Pierpaolo Pretelli in studio, ma con un gioco tutto nuovo. La conduttrice ha voluto fortemente il gieffino poiché crede tantissimo nelle sue capacità e per questo vuole ripartire con una nuova sfida. Sempre a proposito di questo la Venier ha aggiunto a riguardo:

“Era talmente un gioco bello e unico che ce l’hanno portato via. Lo volevano in America, Canada, Francia, e noi glielo abbiamo dato. Però tranquilli che Pierpaolo sta vicino a zia Mara. Faremo un altro gioco più tardi, ci saranno due squadre, la prima con Alvise ed Elisa Isoardi e la seconda con Federico Lauri e Alba Parietti”.

Ha detto la presentatrice di Domenica In, come riportato da Il Tempo. C’è da dire che non è mancata qualche critica a riguardo non è mancata e in difesa del programma e del modello è arrivata la sua fidanzata Giulia Salemi:

“Io nel dubbio la domenica metto Domenica In che con Pierpaolo è subito estate. C’è chi pensa di far rumore scrivendo cattiverie e c’è chi in silenzio giorno dopo giorno con tanta umiltà e lavoro fa davvero rumore con i fatti. Oggi debutta Il Musichiere“.

Si legge nel post di Twitter scritto dall’influencer piacentina. Dunque niente paura per i fan di Domenica In e di Pierpaolo Pretelli. Potrete continuare a seguire la trasmissione, ma con una variazione. Al posto di “Pronto chi canta?”, troveremo “Il Musichiere”.

Novella 2000 © riproduzione riservata.