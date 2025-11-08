A Domenica In durante la puntata del 9 novembre 2025 chi sono gli ospiti? Ecco chi vedremo nella trasmissione di Mara Venier domani.

Gli ospiti di Domenica In

Un nuovo pomeriggio ricco di emozioni e grandi ospiti attende il pubblico di Domenica In, in onda domenica 9 novembre dalle 14.00 alle 17.10 su Rai 1, in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma. A guidare il programma, come sempre, la padrona di casa Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, per una puntata che promette spettacolo, musica e attualità.

Tra i momenti l’intervista a Nino D’Angelo, che si racconterà “a cuore aperto” ripercorrendo la sua carriera e la vita privata. Accanto a lui ci sarà il figlio Toni D’Angelo, regista del film “18 giorni”, in uscita il 20 novembre, dedicato proprio alla storia del celebre artista napoletano. Durante la puntata verranno mostrati in esclusiva alcuni spezzoni del film.

Lo spazio dedicato al cinema a Domenica In vedrà protagonisti Luca Argentero e Valentina Lodovini. Insieme presenteranno il film “Una famiglia sottosopra” di Alessandro Genovesi, in uscita nei prossimi giorni. A seguire, Gianluca Gazzoli racconterà i preparativi di Sanremo Giovani, che condurrà su Rai 2 dall’11 novembre.

Ci sarà anche l’approfondimento con Tommaso Cerno, che insieme a Ricky Tognazzi, Rita Rusic e Antonio Caprarica commenterà la “notizia della settimana”. Sul fronte letterario, Massimo Gramellini presenterà il suo nuovo libro “L’amore non ha un perché, l’amore è il perché”, offrendo riflessioni intense sul valore dei sentimenti.

La musica sarà grande protagonista della puntata. Andrea Sannino si esibirà con il brano “A Signora”, tratto dallo spettacolo Semplicemente Andrè, in scena al Teatro Augusteo di Napoli dal 21 novembre. Poi toccherà a Matteo Bocelli, che canterà il suo nuovo singolo “Più veloce della luce”, regalando al pubblico un momento di pura emozione.

Infine, Teo Mammucari animerà il gioco telefonico La Cassaforte di Domenica In, mentre Enzo Miccio renderà omaggio a Mina, icona intramontabile della musica italiana.

Foto: Ufficio stampa Rai.

