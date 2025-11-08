Scopri gli ospiti di La Volta Buona dal 10 al 14 novembre su Rai 1: Cristina Comencini, Enzo Iacchetti, Morgan, Pasquale La Rocca e non solo! Ecco chi si sarà tra i protagonisti del programma di Caterina Balivo.

Gli ospiti de La Volta Buona

Una nuova settimana di storie, emozioni e ospiti attende il pubblico di La Volta Buona, il talk pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, in onda da lunedì 10 a venerdì 14 novembre alle 14.00. Ogni pomeriggio, la trasmissione accoglierà volti noti del mondo dello spettacolo, della cultura e dell’attualità, in un clima leggero e coinvolgente, tra musica, racconti e momenti di riflessione.

La settimana de La Volta Buona si aprirà con il tradizionale appuntamento dedicato a Ballando con le stelle, il dance show del sabato sera di Rai 1. In studio, Pasquale La Rocca, Rossella Erra, Raimondo Todaro e Iago Garcia, insieme ad altri protagonisti del programma, sveleranno curiosità, retroscena e aneddoti delle prove in pista.

Nel corso della settimana, Caterina Balivo accoglierà ospiti d’eccezione per le sue interviste “one to one”. Si tratta di momenti di dialogo che da sempre rappresentano il cuore de La Volta Buona. Tra i protagonisti ci sarà Cristina Comencini, scrittrice e regista, che parlerà del suo nuovo romanzo “L’epoca felice”, un racconto sull’adolescenza e sulla libertà interiore.

Poi sarà la volta di Enzo Iacchetti, conduttore e attore amato dal pubblico. Il conduttore si racconterà attraverso il libro “25 minuti di felicità – Senza mai perdere la malinconia”, condividendo emozioni e riflessioni sulla sua lunga carriera.

Non mancheranno i momenti musicali e di ispirazione a La Volta Buona. Morgan presenterà il suo nuovo progetto discografico “Verrà l’estate”, un EP che unisce poesia e melodia con il suo stile inconfondibile. Chiara Amirante, fondatrice della Comunità Nuovi Orizzonti, porterà un messaggio di speranza e spiritualità con il suo libro “Liberi di amare. La vocazione”.

Infine, Arianna Bergamaschi, cantante e performer internazionale, regalerà al pubblico un assaggio del suo spettacolo “Italiani Veri – The Show”. Un omaggio ironico e appassionato all’italianità nel mondo.

A completare la settimana de La Volta Buona, il professor Giorgio Calabrese. Offrirà come sempre i suoi preziosi consigli su alimentazione, equilibrio psicofisico e benessere, con temi di grande interesse quotidiano.

