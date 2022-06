Domenico Berardi, matrimonio da sogno con Francesca: dettagli e invitati

Matrimonio per Domenico Berardi

La scorsa estate dopo la vittoria dell’Europeo abbiamo visto convolare a nozze diversi campioni di calcio. Ora a distanza di quasi un anno da quella magica notte, un altro calciatore ha deciso di sposare la sua amata. Parliamo di Domenico Berardi, campione del Sassuolo e della Nazionale che, nella giornata di ieri, si è unito in matrimonio con la sua compagna Francesca.

La cerimonia si è celebrata nella giornata di ieri 16 giugno 2022 e, a fare da cornice a questo momento magico, lo splendido paesaggio del Lago di Garda. Domenico Berardi e Francesca Fantuzzi si sono detti il fatidico “sì” presso la Chiesa Santissimi Pietro e Paolo a Toscolano Maderno. Il ricevimento, invece, super blindato, si è tenuto a Villa Bettoni. Come riferisce Il Corriere della Sera a occuparsi del catering ci ha pensato il pluristellato “Da Vittorio” dei fratelli Cerea.

A curare tutti i dettagli del matrimonio, invece, si è occupato il wedding planner per eccellenza, amatissimo da tutti: Enzo Miccio, che sui social ha raccontato passo passo questa meravigliosa giornata. Altra curiosità emersa riguarda invece gli abiti. Francesca Fantuzzi ha indossato un bianco e raffinato abito di Antonio Riva. Lo sposo Domenico Berardi di scuro, si è affidato ad Alessandro Martorana.

Tra gli invitati segnaliamo gli amici e colleghi Giacomo Raspadori, Federico Peluso e Marco Benassi, per citarne due tra tantissimi. Entrambi sui social ci hanno tenuto a congratularsi con i neo sposi. Novella2000.it si congratula con la coppia per questa lieta notizia! Le notizie su Domenico Berardi, intanto, non sono finite qui…

Il futuro di Berardi

I tifosi del Sassuolo si chiedono quale sarà il futuro del loro beniamino e uno dei punti cardine della squadra, Domenico Berardi. L’ala destra della società neroverde pare che anche in questa sessione di mercato sia corteggiato da alcune società e tra esse sembrerebbe esserci la Juventus.

La Vecchia Signora in queste settimane sta sondando il terreno per portare in Italia l’asso argentino, Ángel Di Maria, ma i dubbi su questa operazione non sembrano mancare. Ciò ha portato la squadra di Torino a concentrarsi nuovamente su un vecchio pallino, da tempo nel mirino dei bianconeri: Domenico Berardi.

In questo momento, dunque, come riferisce Sky Sport, la Juve sta pensando seriamente alla possibilità di entrare in trattativa con il Sassuolo e discutere dell’acquisto di Domenico Berardi. C’è da dire, però, che il club guidato da Alessio Dionisi difficilmente si priverà di un giocatore così importante. Questo considerando anche il forte pressing del Paris Saint Germain nei confronti del talentuoso Gianluca Scamacca o ancora dell’inserimento del Milan per Giacomo Raspadori, almeno stando alle news di calciomercato.

Dunque il futuro di Domenico Berardi è ancora tutto da scrivere e decidere. Dal suo arrivo al Sassuolo il calciatore ha sempre mostrato fedeltà al club, da capire se ora, dopo essersi laureato campione d’Europa nel 2021, vorrà fare un ulteriore salto di qualità per la sua carriera calcistica. In attesa di scoprire cosa accadrà, Domenico si gode il matrimonio con la sua Francesca.

Novella 2000 © riproduzione riservata.