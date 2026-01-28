Di Don Davide Banzato

Don Davide Banzato: un innovativo percorso di guarigione interiore ideato da Chiara Amirante sta spopolando tra persone comuni e volti noti, offrendo una nuova prospettiva sul benessere spirituale.

Andiamo in palestra, seguiamo diete, ci prendiamo cura del corpo con creme, trattamenti, integratori. Tutto giusto, tutto buono. Ma quando è stata l’ultima volta che ci siamo presi cura seriamente della nostra anima?

Viviamo in un tempo in cui l’attenzione al benessere fisico è diventata centrale, mentre quasi nessuno si chiede quale sia la qualità dei propri pensieri, delle proprie relazioni, delle emozioni che abitano il cuore. Eppure sappiamo bene che non basta stare bene fuori se dentro siamo stanchi, feriti, arrabbiati o vuoti.

La spiritualità non è evasione dalla realtà. È, al contrario, un’immersione profonda nella vita. È il luogo in cui impariamo a conoscere noi stessi, a dare un nome alle nostre ferite, a trasformare il dolore in risorsa, la fragilità in forza.

Siamo corpo, anima e mente. E siamo un tutt’uno. Ciascuna di queste dimensioni va curata e nutrita. Se non la teniamo allenata, la mente si atrofizza. Se non nutriamo il corpo, moriamo. E così è per l’anima, che può andare in una sorta di anoressia spirituale: possiamo essere vivi, ma morti dentro. Non esistono cure palliative capaci di saziare quella sete di infinito per la quale il nostro cuore è stato creato.

Da questa consapevolezza nasce la Spiritherapy, un percorso di conoscenza di sé e guarigione del cuore ideato da Chiara Amirante, fondatrice della Comunità Nuovi Orizzonti. Un cammino che ha raggiunto più di 40.000 persone in 80 Paesi del mondo, sia in presenza sia online. A gennaio siamo ripartiti con grande gioia ed entusiasmo, proponendo a tanti un percorso spirituale e umano basato sul Vangelo, valido per tutti, credenti e no, purché desiderosi di nutrire l’anima con le parole di luce che Gesù ha donato.

Non è un metodo astratto né una formula magica. È un’esperienza concreta che intreccia spiritualità, ascolto interiore, relazioni autentiche e responsabilità personale. A seguirla sono giovani provenienti da storie di dipendenze, violenze e solitudini profonde, che cambiano vita, ma anche persone conosciute come Matteo Marzotto o Nek, e tantissime persone “normali”, come mia madre, che da anni continua questo percorso come una vera palestra dell’anima.

E sì, si tratta proprio di una “palestra”, perché anche i muscoli spirituali vanno allenati. Gesù lo dice chiaramente: non basta essere ascoltatori; la vita cambia se quella “scheda di esercizi” che il personal trainer ci affida viene applicata con costanza. All’inizio costa fatica, ma con la perseveranza anche per l’anima i risultati arrivano.

Perché è importante un cammino spirituale? Perché l’anima ha bisogno di nutrimento, perché lo spirito va allenato, perché la pace del cuore non nasce dalle cose materiali e perché nessuno ci ha insegnato davvero ad amare, a gestire la rabbia, la paura, il senso di fallimento. Le ferite non curate, infatti, tendono a ripetersi.

La Spiritherapy aiuta a guardarsi dentro senza paura, a riconciliarsi con la propria storia, a scegliere ogni giorno chi vogliamo diventare. È un allenamento interiore che rende più liberi, più veri, più capaci di amare. Abbiamo un sito istituzionale, www.nuoviorizzonti.org, con una sezione “Eventi” a cui chiunque può partecipare. Non mi resta che dirti: “Vieni e vedi”.

