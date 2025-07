A distanza di giorni, Donatella Rettore ha nuovamente fatto luce sulle sua dichiarazioni al Corriere della Sera, dove ha parlato di Giorgia e risposto alla madre della cantante, che era intervenuta sui social.

Le parole di Donatella Rettore su Instagram

Nei giorni scorsi in un’intervista a Il Corriere della Sera Donatella Rettore ha lanciato una frecciatina a Giorgia e ora è tornata nuovamente a parlarne. Ma facciamo un attimo un recap.

Per quanto Rettore riconosca in Giorgia le doti canore, a detta sua la collega sarebbe un po’ ‘sopravvalutata’. Non avrebbe portato ‘nulla di nuovo’, quindi poco originale e imiterebbe Whitney Houston. Dichiarazioni che hanno scatenato un polverone.

Dopo queste affermazioni la mamma di Giorgia era intervenuta piccata e a Donatella Rettore aveva risposto con un post su Instagram. La signora Elsa aveva dichiarato di non vedere nessuna somiglianza tra sua figlia e Whitney Houston (QUI LE SUE PAROLE).

Come detto dopo alcuni giorni dall’accaduto Donatella Rettore sui suoi social ha postato un messaggio rivolto proprio alla madre di Giorgia. Ecco il testo completo:

“Carissima mamma di Giorgia, tutto bene? Ricordo benissimo quando siamo venuti Claudio ed io a casa sua. Io stavo facendo la gavetta e andavo a fare i cori in sala di registrazione e Claudio Rego faceva arrangiamenti per sbarcare il lunario. Scrivevamo canzoni e abbiamo anche scritto e arrangiato per July & Julie”.

Così Donatella Rettore ha proseguito il suo discorso. “Ricordo Giorgia quindicenne che mi guardava i glitter fra Ii capelli, adolescente talentuosa e destinata al successo. La mia era una domanda: dove è finita quell’artista tutta istinto e vocalità????? Libera, viva e sorridente ? “E poi”, “Come saprei” etc”, si legge dal post.

E infine: “Perché una signora artista di 54 anni ha bisogno di tutti questi avvocati? Non merito risposta forse? Voglio un bene dell’anima a Giorgia e siamo amiche. Non vedo l’ora di sentirla cantare libera. E lei sa bene cosa voglio dire. Ma forse il mio è solo un sweet dreams. Auguri di ogni bene a lei e a tutta la sua family”.

Il post di Donatella Rettore

Dopo queste parole di chiarimento da parte di Donatella Rettore ci sarà una replica da parte di Giorgia o di sua madre?