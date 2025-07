Ultimo conquista un nuovo record con 250.000 biglietti venduti in tre ore per il maxi evento del 2026 a Tor Vergata

Ultimo ha stabilito un record storico: 250.000 biglietti venduti in meno di tre ore per il concerto-evento “La Favola per Sempre”, in programma il 4 luglio 2026 a Tor Vergata. Ed è riuscito a superare persino Vasco Rossi che deteneva questo incredibile primato.

Il record mondiale di Ultimo

Nel giro di nemmeno 3 ore sono stati polverizzati 250mila biglietti. Non si parla più di un semplice concerto, ma di un vero e proprio evento. È quanto si è verificato con “ULTIMO 2026 – La Favola per Sempre”, in programma il 4 luglio 2026 a Tor Vergata, Roma. Si tratta di un live senza precedenti che entrerà di diritto nella storia della musica italiana.

Ultimo peraltro ha scelto di realizzare questa serata indimenticabile a Tor Vergata, ma non in modo del tutto casuale. Questo perché l’artista ha voluto fare ritorno nella sua città, in un luogo che simboleggia il suo vissuto e la sua rinascita artistica. “Questo non sarà solo un concerto, sarà il raduno degli ultimi”, ha scritto il cantautore romano. Ci ha tenuto a precisare quindi l’importanza e il valore che ha per lui questo ritrovo.

E il risultato parla molto chiaro. Tutti i 250.000 biglietti esauriti in meno di tre ore, un traguardo che mai un artista italiano aveva mai raggiunto prima. Un record assoluto che conferma quanto Ultimo a 29 anni sia riuscito a conquistare il cuore di tantissime persone. OndaRock ricorda che fino a oggi questo primato apparteneva a Vasco Rossi che, nel 2017, aveva venduto 225.000 biglietti per il suo live a Modena Park.

Numeri questi che vanno ad aggiungersi ad altri importantissimi. Si parla di 42 stadi, 2 milioni di biglietti venduti, 6 album inediti, 84 dischi di platino, 18 dischi d’oro, e oltre 3,5 miliardi di streaming su Spotify. Ora tra l’altro il cantautore è impegnato con “ULTIMO STADI 2025 – La Favola Continua…”, che tocca nove città italiane, tutte sold out. E c’è grande attesa per Messina il 18 luglio e Bari il 23 luglio.

Mentre invece il concerto del 4 luglio 2026 rappresenterà anche l’anniversario del suo debutto allo Stadio Olimpico nel 2019. Sarà la festa degli “ultimi”, ma dimostra anche come Ultimo abbia ancora tante pagine da scrivere della sua storia artistica e musicale.