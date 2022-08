Donatella Rettore e Ditonellapiaga hanno litigato e non sono più in buoni rapporti? Ecco tutta la verità

Il presunto litigio tra Donatella Rettore e Ditonellapiaga

Ditonellapiaga e Donatella Rettore hanno preso parte al Festival di Sanremo 2022 con la canzone “Chimica” e hanno ottenuto grande successo. In queste ore, però, si sono diffuse delle voci su presunti disaccordi tra le due. Attriti che le avrebbero portate ad allontanarsi. Per esempio, infatti, sul palco del Tim Summer Hits si sono esibite separatamente. Cosa potrebbe essere successo tra loro? A spiegarlo ci ha pensato il sito Dagospia, come riporta anche Blogtivvu. Ivan Rota ha affermato:

Hanno fatto coppia al Festival di Sanremo Rettore e Ditonellapiaga con la canzone Chimica, ma incontratisi ai Tim Summer Hits non si sono nemmeno salutate. E anche sul palco erano separate. Pare che dopo l’esperienza di Sanremo tra le due sia sceso il gelo. Colpa degli outfit scelti da Rettore sul palco dell’Ariston.

A smentire queste indiscrezioni, però, ci ha pensato un altro sito, ovvero AllMusicItalia. Donatella Rettore e Ditonellapiaga non hanno potuto salutarsi solo perché non si trovavano contemporaneamente nello stesso posto:

Rassicuriamo tutti. Fan e non… semplicemente le puntate registrate da Portopiccolo, vicino a Trieste, sono state due, il 28 e 29 giugno, e sono andate in onda il 25 luglio e il 4 agosto creando però un mashup degli ospiti motivo per cui in realtà Ditonellapiaga e Rettore non erano presenti dal vivo la sera stessa ma sono apparse nella stessa puntata il 4 luglio.

Tutto il caos, quindi, è stato causato dalle registrazioni del programma. Anche se Donatella Rettore e Ditonellapiaga non hanno commentato le voci di corridoio pare, in ogni caso, che tra loro non ci sia stata nessuna rottura. Vedremo se in futuro decideranno di parlare a loro volta della questione. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news sul mondo della musica e non soltanto.

