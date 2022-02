Chi è Ditonellapiaga? Età, vero nome e Instagram

Ciò che c'è da sapere su Ditonellapiaga, dalla biografia alla vita privata, vero nome, carriera, canzoni e come seguirla su Instagram.

Tutte le informazioni su Ditonellapiaga, la biografia, la vita privata, il vero nome, la carriera, le canzoni e come seguirla su Instagram.

Chi è Ditonellapiaga

Nome e Cognome: Margherita Carducci

Nome d’arte: Ditonellapiaga

Data di nascita: 5 febbraio 1997

Età: 25 anni

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale: Aquario

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: cantantautrice

Fidanzato: nessuna informazione disponibile

Tatuaggi: nessuno visibile sul suo corpo

Profilo Instagram: @ditonellapiaga

Profilo Twitter: @ditonellapiaga

Ditonellapiaga età, altezza e biografia

Conosciamo meglio chi è Ditonellapiaga, scoprendo il suo vero nome, di dov’è e quanti anni ha. All’anagrafe Margherita Carducci, è nata a Roma il 5 febbraio 1997. Ha quindi 25 anni di età ed è del segno zodiacale dell’Aquario. Parlando della sua altezza e del suo peso non abbiamo informazioni. Per quanto riguarda i tatuaggi, invece, non sembrano essercene di visibili sul suo corpo.

Purtroppo per quanto riguarda la sua famiglia, non abbiamo nessuna informazione. E anche parlando degli studi che ha conseguito non sappiamo nulla. Tutte le informazioni su di lei riguardano la musica. Margherita, infatti, ne è appasionata sin dall’infanzia e ha iniziato a muoveri i primi passi nell’underground romano quando era ancora adolescente. Solo di recente è diventata famosa.

La scelta del nome d’arte Ditonellapiaga è molto casuale. È infatti il nome che ha trovato quando si è iscitta sul social Instagram e quindi poi lo ha tenuto per fare musica.

Vita privata

La vita privata e sentimentale di Ditonellapiaga è piena di punti di domande. Non sappiamo infatti se abbia un fidanzato o sia single. Anche sui social non posta niente su questo argomento. Tiene molto alla sua privacy.

Possiamo dirvi che ha vari riferimenti musicali e culturali che le hanno permesso di formarsi. Tra questi ci sono Donatella Rettore e Ornella Vanoni.

Dove seguire Ditonellapiaga: Instagram e social

Adesso che conosciamo un po’ meglio Ditonellapiaga, vediamo come seguirla sui social. Il modo migliore è attraverso il suo profilo Instagram, che ha un seguito cresciuto molto in pochi anni.

Come detto, però, quasi tutti i suoi post riguardano la musica e quindi il suo lavoro. Pubblicizza molto i suoi pezzi e le nuove uscite. Da essi notiamo qual è il suo genere e il suo mood.

È molto attiva anche su Twitter con foto, video e post sempre legati alla pubblicizzazione delle sue nuove uscite. Nella descrizione sul profilo leggiamo: “A volte canto e a volte no perché la vita non è un musical”.

La carriera di Ditonellapiaga

Icona urbana della scena musicale contemporanea, la carriera di Ditonellapiaga è iniziata nel 2019 quando è uscito il suo primo singolo, “Parli”, riscuotendo un discreto successo. Poi a ottobre del 2020 si è fatta conoscere con la pubblicazione della cover “Per un’ora d’amore” dei Matia Bazar. Il pezzo è stato inserito nella colonna sonora del film italiano di Amazon Prime “Anni da cane”. Nello stesso anno è uscito anche il singolo “Mophina”.

A febbraio del 2021 ha pubblicato il singolo “Spreco di potenziale” che anticipa l’EP “Morsi”. Con questo progetto si è avvicinata al mondo dell’indie pop. Tutto l’EP ha come colonna portante la precarietà, tema che fa parte della generazione a cui lei stessa appartiene.

Alla fine del 2021 ha collaborato con Fulminacci, suo concittadino, scrivendo e cantando insieme “Non ti perdo mai”. Il 14 gennaio 2022 è uscito il suo primo album, “Camouflage”, anticipando la partecipazione al Festival di Sanremo in coppia con Donatella Rettore, sua icona.

Ditonellapiaga è la seconda artista femminile italiana ad entrare nel programma di Amazon Music Breakthrough che promuove a livello internazionale gli artisti più interessanti della nuova scena musicale.

Ditonellapiaga a Sanremo 2022

Dal 1 al 5 febbraio 2022 si tiene il Festival di Sanremo. Ditonellapiaga è stata scelta insieme a Donatella Rettore per partecipare. E il duo si presenta sul palco dell’Ariston con il singolo “Chimica”. Nella serata cover, venerdì 4 gennaio, porteranno “Nessuno mi può giudicare“ di Caterina Caselli.

Margherita e Donatella sono molto euforiche per questa partecipazione, rappresentando due generazioni di donne toste. Dicono che insieme sono una bomba. Entrambe sono cantautrici col gusto della provocazione, quindi faranno scintille.

Ma vediamo tutti gli artisti in gara a Sanremo…

I Big di Sanremo 2022

Andiamo a scoprire, quindi, quali altri concorrenti partecipano al Festival di Sanremo 2022 oltre a Ditonellapiaga insieme a Donatella Rettore con il brano “Chimica“:

A condurre il Festival di Sanremo 2022, infine, Amadeus con 5 conduttrici d’eccezione: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.

Il percorso di Ditonella piaga a Sanremo 2022

