Nicolò Figini | 30 Aprile 2023

Il tiktoker Donato dedica un panino alla madre scomparsa

Rosa Gigante, qualche giorno fa, è stata trovata morta a Pianura, in provincia di Napoli. La donna aveva 73 anni ed era la madre del tiktoker e salumiere Donato. Al momento non ci sono ancora informazioni certe su ciò che è accaduto, ma per il delitto pare sia stata fermata la vicina di casa con “gravi indizi di colpevolezza“. Questi sarebbero stati riconosciuti anche dal Gip, il quale avrebbe confermato la custodia cautelare.

Di recente è stata anche effettuata l’autopsia che potrebbe portare a galla nuovi elementi essenziali per il caso. Nel mentre, però, si sono anche tenuti i funerali e adesso Donato è tornato a lavoro. In un primo video su TikTok ha dichiarato che non è facile tornare alla vita di tutti i giorni e ha fatto forza a tutti coloro che stanno passando un momento simile al suo:

“Questo primo video lo dedico alla mia mamma. E voglio dire a tutte le persone che hanno avuto una mancanza così importante, forza e coraggio. Andiamo avanti: non è facile ma si deve fare”.

Successivamente ha voluto dedicare un panino alla madre, la quale avrebbe tanto voluto assaggiare una sua creazione:

“Non ci sei riuscita a mangiare il panino, me lo dicevi sempre. Stracciatella, mortadella e olive con le mandorle. Questo è un panino molto difficile per me. Un panino particolare, fatto pieno di emozioni e di rabbia. Mamma ti amo e mi manchi tanto. Questo è il panino che tu volevi e non sei venuta a mangiare. Ciao, mamma”.

potrei star piangendo per un panino di Donato che dedica alla madre pic.twitter.com/JI2iGgtlcT — bea (@sonostronzaaa) April 29, 2023

Anche noi di Novella 2000 ci stringiamo intorno a Donato e gli facciamo le nostre più sentite condoglianze.