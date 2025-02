Era Angelica la donna paparazzata con Fedez a dicembre e spuntata sul servizio del settimanale Chi? A quanto pare sembrerebbe essere proprio lei la ragazza misteriosa che, nelle foto, compare coperta da una sciarpa.

Fedez, la donna paparazzata con lui era Angelica

È oramai appurato che Angelica Montini fa parte della vita di Fedez da ormai tanti anni, dunque anche prima del matrimonio con Chiara Ferragni. E, secondo i più attenti, potrebbe essere lei la ragazza spuntata in un servizio sul settimanale Chi. E no, non parliamo della lite sullo yacht tra i Ferragnez stavolta. Ma partiamo per ordine e facciamo il punto della situazione.

Secondo quanto detto dal rapper, lui e la nota stilista avrebbero avuto un flirt pochi mesi prima delle nozze. Ciò significa dunque che il tutto si sarebbe verificato dopo la nascita di leone. Fabrizio Corona, colui che dopo Alessandro Rosica ha parlato di questo gossip, ha però dato una versione ben diversa, spiegando che la conoscenza tra Fedez e Angelica sarebbe nata nel 2017. Secondo l’ex re dei paparazzi la storia con Chiara sarebbe potuta finire (matrimonio compreso) se Angelica avesse chiesto al rapper di stare insieme.

Questa versione data da Fabrizio Corona ha trovato conferma da parte di Chiara Ferragni che ha spiegato come la conoscenza tra Fedez e la stilista proseguisse dal 2017 così come i dubbi sulle nozze pochi giorni prima che queste si celebrassero.

Ma torniamo all’attualità e facciamo un passo indietro di due mesi, allo scorso dicembre. Ricordate quando Fedez è stato paparazzato dal settimanale Chi nel servizio realizzato da Valerio Palmieri? Ebbene non si era mai capito chi fosse la persona accanto al rapper in quella paparazzata. Si parlava di un nuovo presunto flirt.

Il giornalista faceva riferimento alla ragazza misteriosa. Lei e Fedez uscivano da Casa Cipriani, ma lei era coperta da una grande sciarpa. I due hanno lasciato il posto a bordo di una Ferrari. Sempre Palmieri ha aggiunto nel suo racconto:

“Della ragazza che vediamo in queste immagini sappiamo che è molto giovane e non è famosa. Non scommetteremmo sulla durata del rapporto, ma registriamo questo cambiamento nella “comunicazione”. Poi, non è detto che non sia stata la ragazza stessa a decidere di non mostrarsi. Ne avrebbe più di un motivo. La riservatezza, la giovane età, il giudizio degli altri. E, magari, il timore di essere una fra tante”.

Sebbene non ci sia alcuna conferma, molti utenti unendo i puntini pensano che potrebbe trattarsi di Angelica Montini. È da precisare che non vi è alcuna conferma possa trattarsi proprio di lei, dunque probabilmente per quanto le date possano coincidere, non vi è certezza e resteremo con il dubbio!