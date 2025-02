Il Grande Fratello andrà in onda anche durante la settimana del Festival di Sanremo 2025 e si scontrerà con la kermesse

Grande Fratello vs il Festival di Sanremo 2025

Siamo nel vivo della nuova edizione del Grande Fratello e ormai da mesi gli inquilini sono chiusi all’interno della casa. Tuttavia sembrerebbe che il percorso dei protagonisti della trasmissione sia ancora lungo. Di recente infatti Alfonso Signorini ha rivelato che il reality show andrà in onda ancora per diverso tempo e proprio negli ultimi giorni a vacare la porta rossa sono stati nuovi concorrenti, che hanno portato una ventata d’aria fresca. In queste ore nel mentre è arrivata una notizia che ha già attirato l’attenzione e che sta facendo discutere il web.

In queste ore Mediaset sta definendo i palinsesti per il mese di febbraio e sta valutando cosa mandare in onda sulle proprie reti. Stando a quanto si evince però sembrerebbe che i vertici dell’azienda abbiano deciso anche quest’anno di sfidare il Festival di Sanremo 2025.

Attualmente infatti nella giornata di giovedì 13 febbraio su Canale 5 è prevista una nuova puntata del Grande Fratello, che si andrebbe dunque a scontrare con la terza serata della kermesse musicale. Pare dunque che Mediaset abbia intenzione di proseguire con la normale programmazione per il reality show, che anche per tutto il mese di febbraio andrà in onda con il doppio appuntamento settimanale.

Il pubblico intanto si chiede già cosa accadrà nei prossimi giorni all’interno della casa. Attualmente infatti non mancano le tensioni tra alcuni dei protagonisti di questa edizione e di certo ormai la stanchezza inizia a farsi sentire. Sono infatti trascorsi quasi 5 mesi dalla partenza del programma e i veterani iniziano ad accusare i primi colpi. Ma cosa succederà dunque nelle settimane a venire? Non resta che attendere per scoprirlo.