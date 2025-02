Non tutti ricorderanno che alcuni anni fa i Ferragnez furono paparazzati su uno yacht nel bel mezzo di una furiosa lite. Adesso giunge notizia che sulla barca sarebbe stata presente anche la presunta amante di Fedez.

L’ultimo retroscena sui Ferragnez

In questi giorni a tornare sulla bocca di tutti sono stati i Ferragnez. Sappiamo bene ormai che in rete sono emersi alcuni dettagli sulla doppia vita di Fedez, che sembrerebbe aver avuto una relazione parallela durante tutta la durata del matrimonio con Chiara Ferragni. A confermare i tradimenti è stata anche la stessa imprenditrice digitale, che ha fatto chiarezza su alcuni punti dopo mesi di silenzio. Nel mentre ieri a rompere per la prima volta il silenzio è stato anche il rapper, che ha dato così la sua versione dei fatti.

Nel frattempo sull’ex coppia stanno emergendo sempre più retroscena, alcuni dei quali hanno dell’incredibile. Solo poche ore fa Pomeriggio Cinque ha fatto una scoperta che ha lasciato tutti a bocca aperta. Sul profilo Instagram di Chiara Ferragni è infatti spuntata una foto del padre della presunta amante di Fedez, risalente all’agosto del 2021. In quell’occasione era stato proprio l’uomo a invitare il rapper e l’influencer sulla sua barca a Porto Cervo e i due avevano così trascorso qualche giorno in relax.

Sempre nella giornata di ieri però gli amici di Pomeriggio Cinque hanno fatto una nuova inaspettata rivelazione. Come forse qualcuno ricorderà, proprio durante quella vacanza i Ferragnez furono paparazzati dal settimanale Chi durante una furibonda lite. Ma non solo. Stando a quanto è emerso, sembrerebbe che sullo yacht, in quel momento, ci fosse anche la presunta amante di Fedez.

Naturalmente la notizia ha lasciato perplessi i più e c’è anche chi ha ipotizzato che il cantante e l’imprenditrice stessero discutendo proprio a causa di terze persone. Al momento tuttavia non sappiamo quale sia la verità ma di certo ancora una volta Chiara e Fedez hanno i riflettori puntati addosso.