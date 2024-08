Queste Olimpiadi, che si sono svolte a Parigi nel 2024, hanno segnato sicuramente la storia per svariati motivi. Uno tra questi è la quantità di medaglie che le donne italiane hanno vinto nel corso delle ultime settimane.

Il successo delle donne italiane alle Olimpiadi 2024

Le Olimpiadi di Parigi stanno per concludersi e questa sera, domenica 11 agosto 2024, gli spettatori potranno gustarsi la cerimonia di chiusura. Sembra passato poco tempo ma in realtà la manifestazione ha avuto inizio il 26 luglio e in due settimane il medagliere piazza la Cina al primo posto, seguita dagli Stati Uniti e dal Giappone.

L’Italia si piazza, a distanza di poche ore dalla conclusione dei giochi, al nono posto. Tuttavia ciò che ha sorpreso di più il pubblico è come le donne abbiano saputo abbattere gli stereotipi di genere. Si sono infatti difese benissimo dagli uomini per quanto riguarda il numero di medaglie vinte.

Cominciamo subito a parlare nel dettaglio delle atlete italiane. Su 40 medaglie vinte circa15/16 sono state portate a casa da delle atlete. Basti pensare ai traguardi storici che hanno ottenuto Alice D’Amato nella ginnastica artistica o le pallavoliste nella finale contro gli Stati Uniti.

Tutta la Nazione ha festeggiato insieme a loro e anche durante le interviste post competizione si sono mostrate al settimo cielo. Sicuramente un esperienza che rimarrà nella loro mente e nel loro cuore per sempre. Esattamente come accadrà per tante altre bambine appassionate di questi sport che hanno assistito a tali successi e le prenderanno come fonti d’ispirazione.

Le Olimpiadi di Parigi 2024 rimarranno nella storia e siamo sicuri che tra altri quattro anni, a Los Angeles, le donne italiane sapranno spiccare proprio come in questa occasione. Non possiamo che rinnovare i nostri complimenti a tutti gli atleti e a tutte le atlete che hanno gareggiato e hanno dato il meglio di loro anche nelle situazioni più complicate.