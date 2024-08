Oggi, 11 agosto 2024, la squadra femminile italiana di pallavolo ha vinto la medaglia d’oro nella finale contro gli Stati Uniti alle Olimpiadi di Parigi.

Oggi è l’ultimo giorno in cui andranno in onda le Olimpiadi 2024 da Parigi. Questa manifestazione sportiva si chiude in bellezza dopo tanti avvenimenti prettamente sportivi e non solo. Ricordiamo infatti che il web è impazzito per la bellezza di alcuni atleti e alcune atlete.

Senza dimenticare tutte le polemiche che hanno preso di mira la pugile algerina Imane Khelif. Tra gli eventi più simpatici, invece, possiamo per esempio citare la gaffe hot durante una gara di pallanuoto, durante la quale un giocatore è rimasto quasi senza costume sott’acqua. Ma anche il tanto chiacchierare dei genitali di Anthony Ammirati, che ha perso la sfida di salto con l’asta proprio a causa di un incidente “a luci rosse”.

Non ci dobbiamo dimenticare delle numerose medaglie che ha vinto l’Italia alle Olimpiadi 2024. Tra le ultime, in questa giornata, c’è sicuramente quella legata alla pallavolo femminile. Le italiane si sono scontrate nella finale contro gli Stati Uniti, campionesse in carica, battendole 3 set a zero.

Un risultato che qualcuno potrebbe definire storico se si pensa che la squadra femminile italiana di pallavolo non aveva mai raggiunto la finale ma si era fermata ai quarti. Come vediamo dal video qui sopra tutte le atlete si sono buttate in mezzo al campo da gioco per festeggiare il traguardo. Anche i telecronisti si sono emozionati e hanno urlato lodando le campionesse, affermando di non vedere l’ora di assistere ad altre imprese del genere.

Noi vi terremo aggiornati come al solito su tutti i successi degni di nota delle pallavoliste ma anche di tutti gli altri atleti che gareggeranno ancora in quest’ultima giornata di Olimpiadi.