Tutto quello che c’è da sapere su Dove Cameron
Attrice e cantante di successo conosciamo meglio chi è Dove Cameron, fidanzata e futura moglie di Damiano David. Tutto su età, altezza, vita privata, film e serie TV e dove seguirla su Instagram.
Chi è Dove Cameron
Nome e Cognome: Chloe Celeste Hosterman (in arte Dove Cameron)
Data di nascita: 15 gennaio 1996
Luogo di nascita: Bainbridge Island
Età: 30 anni
Altezza: 1 metro e 57 centimetri
Segno zodiacale: Capricorno
Professione: attrice e cantante
Fidanzato: Dove è fidanzata e futura sposa di Damiano David
Tatuaggi: Ha dei tatuaggi sul corpo
Profilo Instagram: @dovecameron
Profilo TikTok: @dovecameron
Dove Cameron età, vero nome e altezza
Quanti anni ha Dove Cameron, qual è il suo vero nome e l’altezza? All’anagrafe Chloe Celeste Hosterman, è conosciuta in tutto il mondo come Dove Cameron. Dietro a questa scelta c’è un motivo delicato, come vedremo in seguito.
È nata e cresciuta a Bainbridge Island, nello Stato di Washington il 15 gennaio 1996.
Per quanto riguarda la sua altezza, invece, possiamo dire che è alta 1 metro e 57 centimetri.
Famosissima in tutto il mondo, nel corso della sua carriera è diventata attrice e cantante.
Vita privata
Riguardo alla vita privata di Dove Cameron cosa sappiamo?
Sbirciando la sua biografia possiamo dire che è figlia di Philip Alan Hosterman e Bonnie Wallace e ha una sorella maggiore di nome Claire.
Quando aveva appena 8 anni, Dove ha iniziato a recitare in un teatro locale di Bainbridge. A 14 anni, la sua famiglia si è trasferita a Los Angeles per seguire il suo sogno.
Durante gli anni scolastici, ha raccontato di aver vissuto esperienze di bullismo, che l’hanno accompagnata dalla quinta elementare fino alla fine delle scuole superiori. Un momento particolarmente doloroso della sua vita è stato nel 2011, quando, all’età di 15 anni, ha perso il padre, che si è suicidato. In suo ricordo, Dove ha deciso di adottare “Dove” come nome legale, il soprannome che lui le aveva sempre dato, che significa “colomba”.
Qual è la sessualità di Dove Cameron? Si definisce “queer”. Ha parlato in maniera molto tranquilla dell’argomento, spiegandolo come fondamentale per il suo percorso di accettazione.
Dove Cameron sta con Damiano David? La risposta a questa domanda è ovviamente sì. Sono una coppia a tutti gli effetti e sono molto felici insieme.
Come si sono conosciuti Dove Cameron e Damiano David? Si sono incontrati per la prima volta agli MTV Video Music Awards del 2022, ma è stato nel 2023 che la loro storia d’amore è davvero sbocciata.
La band, che aveva collaborato con Dove, l’ha invitata a un evento, e proprio in quella occasione si sono ritrovati nel backstage. Hanno iniziato a parlare e, da quel momento, sono usciti insieme.
La loro relazione è diventata pubblica nel 2024, dopo la fine della storia di Damiano David con Giorgia Soleri.
Sempre riguardo alla relazione con Damiano, Dove ha ricevuto la proposta di matrimonio in data 3 gennaio 2026.
Dove seguire Dove Cameron: Instagram e social
Se siete curiosi e volete seguire Dove Cameron sui social potete farlo su Instagram e su TikTok dove sono presenti i suoi account ufficiali.
Qui condivide molto del suo lavoro ma non mancano anche momenti di vita privata o foto in cui mette in mostra il suo fisico.
Carriera
Dove Cameron perché è famosa? È attrice e cantante ed è nota in tutto il mondo perché ha fatto delle sue passioni un lavoro. Molte sue canzoni, infatti, sono diventate un vero e proprio successo e tanti film e serie TV a cui ha preso parte le hanno dato maggiore popolarità.
Album e canzoni
Come dicevamo Dove Cameron è una cantante e in carriera ha pubblicato un disco da solista nel 2023 dal titolo “Alchemical: Volume 1”.
Tre sono invece gli EP in carriera:
- 2016 – Negatives (con il gruppo The Girl and the Dreamcatcher)
Un EP che segna la sua collaborazione con Ryan McCartan nella band The Girl and the Dreamcatcher, esplorando il pop e il rock con toni più intimi.
- 2019 – Bloodshot/Waste
- 2022 – Girl like Me
Dove Cameron ha partecipato diversi progetti legati alle sue performance in film e serie TV, specie nel mondo Disney:
- 2015 – Liv e Maddie Soundtrack
- 2015 – Descendants 1: Movie Soundtrack
- 2017 – Descendants 2: Movie Soundtrack
- 2019 – Descendants 3: Movie Soundtrack
La carriera di Dove Cameron è segnata da canzoni che hanno ottenuto successo anche nelle classifiche internazionali, con collaborazioni e brani che spaziano dal pop al dance:
- 2014 – Count Me In
- 2015 – If Only
- 2017 – Ways to Be Wicked (feat. Sofia Carson, Booboo Stewart e Cameron Boyce)
- 2018 – Stronger (feat. China Anne McClain)
- 2019 – Good to Be Bad (feat. Sofia Carson, Booboo Stewart e Cameron Boyce)
- 2019 – So Good
- 2019 – Out of Touch
- 2020 – Remember Me (feat. Bia)
- 2020 – We Belong
- 2021 – LazyBaby
- 2022 – Boyfriend
- 2022 – Breakfast
- 2022 – Bad Idea
- 2023 – We Go Down Together (con Khalid)
- 2023 – Use Me (Brutal Hearts) (con Diplo, Sturgill Simpson e Johnny Blue Skies)
- 2023 – Other Boys (con Marshmello)
- 2023 – Lethal Woman
- 2023 – Sand
- 2025 – Too Much
- 2025 – French Girls
- 2025 – Romeo
- 2025 – Whatever You Like
- 2025 – Hello My Old Lover
Tra e altre collaborazioni di successo di Dove Cameron citiamo nel 2021, Taste of You con Rezz e nel 2025 Zombie Lady con Damiano David.
Film e serie TV con Dove Cameron
Dove Cameron è una presenza costante sia sul piccolo che sul grande schermo, con ruoli in film e serie TV:
- 2015 – Barely Lethal – 16 anni e spia (Barely Lethal)
- 2015 – R.L. Stine: I racconti del brivido – L’armadio delle anime (Monsterville: Cabinet of Souls)
- 2018 – Voglio una vita a forma di me (Dumplin’)
- 2022 – Vengeance
Dove ha ottenuto una grande popolarità grazie ai suoi ruoli in diverse serie televisive:
- 2012 – Shameless
- 2012 – The Mentalist
- 2013 – Malibu Country
- 2013-2017 – Liv e Maddie (Liv and Maddie)
- 2014 – Cloud 9
- 2015 – Austin & Ally
- 2015 – Descendants
- 2016 – Hairspray Live!
- 2017 – The Lodge
- 2017 – Descendants 2
- 2018 – Agents of S.H.I.E.L.D.
- 2018 – Soy Luna
- 2018 – Angie Tribeca
- 2018 – Under the Sea: A Descendants Short Story
- 2019 – Descendants 3
- 2021-2023 – Schmigadoon!
- 2023 – La pazza storia del mondo, Parte II (History of the World, Part II)
Con una carriera che abbraccia numerosi ambiti dell’intrattenimento, Dove Cameron ha saputo affermarsi come una delle giovani artiste più versatili e amate del panorama internazionale, tra musica, televisione e cinema.
Negli anni aggiungiamo anche che Dove Cameron ha lavorato a teatro, come doppiatrice e ha ricevuto svariati riconoscimenti nel corso della sua carriera.
