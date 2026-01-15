Attrice e cantante di successo conosciamo meglio chi è Dove Cameron, fidanzata e futura moglie di Damiano David. Tutto su età, altezza, vita privata, film e serie TV e dove seguirla su Instagram.

Chi è Dove Cameron

Nome e Cognome: Chloe Celeste Hosterman (in arte Dove Cameron)

Data di nascita: 15 gennaio 1996

Luogo di nascita: Bainbridge Island

Età: 30 anni

Altezza: 1 metro e 57 centimetri

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: attrice e cantante

Fidanzato: Dove è fidanzata e futura sposa di Damiano David

Tatuaggi: Ha dei tatuaggi sul corpo

Profilo Instagram: @dovecameron

Profilo TikTok: @dovecameron

Dove Cameron età, vero nome e altezza

Quanti anni ha Dove Cameron, qual è il suo vero nome e l’altezza? All’anagrafe Chloe Celeste Hosterman, è conosciuta in tutto il mondo come Dove Cameron. Dietro a questa scelta c’è un motivo delicato, come vedremo in seguito.

È nata e cresciuta a Bainbridge Island, nello Stato di Washington il 15 gennaio 1996.

Per quanto riguarda la sua altezza, invece, possiamo dire che è alta 1 metro e 57 centimetri.

Famosissima in tutto il mondo, nel corso della sua carriera è diventata attrice e cantante.

Vita privata

Riguardo alla vita privata di Dove Cameron cosa sappiamo?

Sbirciando la sua biografia possiamo dire che è figlia di Philip Alan Hosterman e Bonnie Wallace e ha una sorella maggiore di nome Claire.

Quando aveva appena 8 anni, Dove ha iniziato a recitare in un teatro locale di Bainbridge. A 14 anni, la sua famiglia si è trasferita a Los Angeles per seguire il suo sogno.

Durante gli anni scolastici, ha raccontato di aver vissuto esperienze di bullismo, che l’hanno accompagnata dalla quinta elementare fino alla fine delle scuole superiori. Un momento particolarmente doloroso della sua vita è stato nel 2011, quando, all’età di 15 anni, ha perso il padre, che si è suicidato. In suo ricordo, Dove ha deciso di adottare “Dove” come nome legale, il soprannome che lui le aveva sempre dato, che significa “colomba”.

Qual è la sessualità di Dove Cameron? Si definisce “queer”. Ha parlato in maniera molto tranquilla dell’argomento, spiegandolo come fondamentale per il suo percorso di accettazione.

Dove Cameron sta con Damiano David? La risposta a questa domanda è ovviamente sì. Sono una coppia a tutti gli effetti e sono molto felici insieme.

Come si sono conosciuti Dove Cameron e Damiano David? Si sono incontrati per la prima volta agli MTV Video Music Awards del 2022, ma è stato nel 2023 che la loro storia d’amore è davvero sbocciata.

La band, che aveva collaborato con Dove, l’ha invitata a un evento, e proprio in quella occasione si sono ritrovati nel backstage. Hanno iniziato a parlare e, da quel momento, sono usciti insieme.

La loro relazione è diventata pubblica nel 2024, dopo la fine della storia di Damiano David con Giorgia Soleri.

Sempre riguardo alla relazione con Damiano, Dove ha ricevuto la proposta di matrimonio in data 3 gennaio 2026.

Carriera

Dove Cameron perché è famosa? È attrice e cantante ed è nota in tutto il mondo perché ha fatto delle sue passioni un lavoro. Molte sue canzoni, infatti, sono diventate un vero e proprio successo e tanti film e serie TV a cui ha preso parte le hanno dato maggiore popolarità.

Album e canzoni

Come dicevamo Dove Cameron è una cantante e in carriera ha pubblicato un disco da solista nel 2023 dal titolo “Alchemical: Volume 1”.

Tre sono invece gli EP in carriera:

2016 – Negatives (con il gruppo The Girl and the Dreamcatcher )

Un EP che segna la sua collaborazione con Ryan McCartan nella band The Girl and the Dreamcatcher , esplorando il pop e il rock con toni più intimi.

(con il gruppo ) Un EP che segna la sua collaborazione con nella band , esplorando il pop e il rock con toni più intimi. 2019 – Bloodshot/Waste

2022 – Girl like Me

Dove Cameron ha partecipato diversi progetti legati alle sue performance in film e serie TV, specie nel mondo Disney:

2015 – Liv e Maddie Soundtrack

2015 – Descendants 1: Movie Soundtrack

2017 – Descendants 2: Movie Soundtrack

2019 – Descendants 3: Movie Soundtrack

La carriera di Dove Cameron è segnata da canzoni che hanno ottenuto successo anche nelle classifiche internazionali, con collaborazioni e brani che spaziano dal pop al dance:

2014 – Count Me In

2015 – If Only

2017 – Ways to Be Wicked (feat. Sofia Carson, Booboo Stewart e Cameron Boyce)

(feat. Sofia Carson, Booboo Stewart e Cameron Boyce) 2018 – Stronger (feat. China Anne McClain)

(feat. China Anne McClain) 2019 – Good to Be Bad (feat. Sofia Carson, Booboo Stewart e Cameron Boyce)

(feat. Sofia Carson, Booboo Stewart e Cameron Boyce) 2019 – So Good

2019 – Out of Touch

2020 – Remember Me (feat. Bia)

(feat. Bia) 2020 – We Belong

2021 – LazyBaby

2022 – Boyfriend

2022 – Breakfast

2022 – Bad Idea

2023 – We Go Down Together (con Khalid)

(con Khalid) 2023 – Use Me (Brutal Hearts) (con Diplo, Sturgill Simpson e Johnny Blue Skies)

(con Diplo, Sturgill Simpson e Johnny Blue Skies) 2023 – Other Boys (con Marshmello)

(con Marshmello) 2023 – Lethal Woman

2023 – Sand

2025 – Too Much

2025 – French Girls

2025 – Romeo

2025 – Whatever You Like

2025 – Hello My Old Lover

Tra e altre collaborazioni di successo di Dove Cameron citiamo nel 2021, Taste of You con Rezz e nel 2025 Zombie Lady con Damiano David.

Film e serie TV con Dove Cameron

Dove Cameron è una presenza costante sia sul piccolo che sul grande schermo, con ruoli in film e serie TV:

2015 – Barely Lethal – 16 anni e spia (Barely Lethal)

2015 – R.L. Stine: I racconti del brivido – L’armadio delle anime (Monsterville: Cabinet of Souls)

2018 – Voglio una vita a forma di me (Dumplin’)

2022 – Vengeance

Dove ha ottenuto una grande popolarità grazie ai suoi ruoli in diverse serie televisive:

2012 – Shameless

2012 – The Mentalist

2013 – Malibu Country

2013-2017 – Liv e Maddie (Liv and Maddie)

2014 – Cloud 9

2015 – Austin & Ally

2015 – Descendants

2016 – Hairspray Live!

2017 – The Lodge

2017 – Descendants 2

2018 – Agents of S.H.I.E.L.D.

2018 – Soy Luna

2018 – Angie Tribeca

2018 – Under the Sea: A Descendants Short Story

2019 – Descendants 3

2021-2023 – Schmigadoon!

2023 – La pazza storia del mondo, Parte II (History of the World, Part II)

Con una carriera che abbraccia numerosi ambiti dell’intrattenimento, Dove Cameron ha saputo affermarsi come una delle giovani artiste più versatili e amate del panorama internazionale, tra musica, televisione e cinema.

Negli anni aggiungiamo anche che Dove Cameron ha lavorato a teatro, come doppiatrice e ha ricevuto svariati riconoscimenti nel corso della sua carriera.

