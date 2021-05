1 Drusilla Gucci è stata fidanzata con Damiano David?

Appena un mese fa vi riportavamo la notizia secondo la quale Drusilla Gucci e Damiano David, leader dei Maneskin, avrebbero avuto una relazione in passato. A riportare questa indiscrezione ci aveva pensato Ivan Rota su Dagospia, firma anche di Novella 2000. Più che di storia vera e propria, in realtà, si era parlato di un flirt tra i due. Non c’era molta chiarezza su quello che sarebbe successo tra loro, ma qui di seguito vi riportiamo cosa aveva scritto all’epoca:

Drusilla Gucci all’Isola dei Famosi ha chiesto espressamente di essere nominata e così è stato andando al televoto con Andrea Cerioli. Si dice che la nobile ragazza abbia avuto una simpatia per Damiano, il leader dei Maneskin: entrambi in effetti sono molto dark. Lei colleziona teschi e ha fatto amicizia sull’Isola con il cromatologo Ubaldo Lanzo che le ha promesso di vedersi al loro ritorno davanti a un Bloody Mary.

Avrebbe potuto tranquillamente essere una cosa vera, considerato il fatto che nessuna delle due parti aveva smentito la notizia. O almeno fino a non molto tempo fa. Proprio Drusilla Gucci ha smentito questo presunto flirt con Damiano David dei Maneskin. Lo ha rivelato durante una chiacchierata con il settimanale Chi come, come riporta anche il sito Biccy. Qui sotto vi riportiamo le sue esatte parole, le quali potrebbero nascondere anche un po’ di dispiacere visto il “purtroppo” che aggiunge alla fine:

Io sono una ragazza che ha avuto poche relazioni nella vita e tutte durature. Hanno scritto che ho avuto una storia con il cantante Damiano dei Maneskin. Fake news… Purtroppo.

Per quanto riguarda Damiano David, invece, a differenza di Drusilla Gucci lui non ha mai commentato la notizia. Forse, insieme alla sua band, è troppo occupato a prepararsi per l’Eurovision Song Contest. La finale, infatti, avrà luogo il 22 maggio e loro parteciperanno con il brano “Zitti e Buoni“. Inoltre, a proposito dei Maneskin, forse, non molti sanno una curiosità che riguarda il cantante. Continuate a leggere per saperne di più…