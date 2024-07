Alcuni giorni fa Francesco Chiofalo ha annunciato la fine della storia con Drusilla Gucci, pubblicando un video in cui era molto provato. Oggi, però, è arrivata la replica dell’ex fidanzata che non è potuta rimanere in silenzio e gli ha lanciato qualche frecciatina. Ecco cosa è successo.

La frecciatina di Drusilla Gucci a Francesco Chiofalo dopo la fine della storia

“Io e Drusilla ci siamo lasciati per sempre. Non torneremo mai più insieme. Recentemente sono successe cose molto molti gravi che adesso non mi va di raccontare. Magari lo farò più in là. Durante questi anni ci sono stati tantissimi retroscena che voi giustamente non conoscete. Purtroppo io e lei ci siamo lasciati in pessimi rapporti. Quello che posso dire, è che durante questa relazione io ce l’ho sempre messa tutta per far funzionare le cose e non ho rimpianti. Vi chiedo di avere rispetto per questo momento, perché comunque siamo stati tanti anni insieme e per noi è un momento difficile. E io sono anche piuttosto dispiaciuto”.

Queste sono le parole dette in un video con cui Francesco Chiofalo ha annunciato a tutti la fine della sua storia con Drusilla Gucci. Dal sui discorso ha fatto capire di aver fatto di tutto per portare avanti la storia e di essere adesso provato e dispiaciuto.

Ma a quanto pare le cose non stanno totalmente così e la stessa Drusilla Gucci non si è trovata concorde con le parole dell’ex fidanzato. E così, dopo alcuni giorni, non è potuta restare in silenzio. Nessuna spiegazione in particolare, ma nella storia Instagram che ha pubblicato ha lanciato una bella frecciatina a Chiofalo. “L’importante nella vita è autoconvincersi. Lui è sempre stato un maestro a fare la vittima, si sa”, ha scritto l’ereditiera.

Cosa sia successo tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci non è ben dato saperlo. Per il momento tutto rimane privato. Sicuramente molti follower fanno notare che in passato hanno avuto momenti di crisi, poi superati. Ma in particolare di recente lei è sempre sembrata contro la scelta di lui di ricorrere a operazioni estetiche, soprattutto quella per il cambio colore agli occhi.