Dopo la notizia della rottura tra Francesca Pascale e Paola Turci, oggi l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha spiegato i motivi della fine delle nozze. Dalle sue parole si comprende che è stata lei a prendere questa decisione. Ecco cosa ha detto.

Le parole di Francesca Pascale sulla fine del matrimonio con Paola Turci

Appena due giorni fa è arrivata la notizia della fine del matrimonio tra Francesca Pascale e Paola Turci. Conosciutesi nel 2020, la loro relazione fu resa nota con alcune paparazzate di vari giornali di gossip. Le due, poi, convolarono a nozze in Toscana il 2 luglio 2022 di fronte a pochi amici e parenti. E adesso, dopo due anni, è arrivato appunto il divorzio.

Non si erano saputi i motivi di questa rottura improvvisa, ma adesso la Pascale ha rotto il silenzio rilasciando un’intervista al quotidiano Il Corriere della Sera. Rispondendo alle domande del giornalista, Francesca Pascale ha fatto capire da subito che la scelta di porre fine alla storia è partita da lei. “È una fine, sto attraversando un grande dolore ma la vita mi ha insegnato che prima di amare qualcuno bisogna sapere amare se stessi”, ha detto. “Una fine, quindi, può diventare un atto d’amore nei propri confronti ed è per questo che ho deciso di allontanarmi”.

Quello che è accaduto lo definisce un fallimento: “Credo molto nell’amore. Quando un progetto che nasce a lungo termine si interrompe in anticipo, per me è un fallimento”. Ma quindi perché è finita la storia tra Francesca Pascale e Paola Turci? Lei non ha voluto raccontare dinamiche private, ma ci ha tenuto a negare un gossip che gira e che è assolutamente falso.

In pratica si è vociferato che le battute fatte dalla Pascale alla Fagnani quando fu ospite a Belve avrebbero provocato gelosia in Paola. Ma le cose non stanno così. “Sono ricostruzioni non corrispondenti al vero. Quel “Ma adesso ti posso corteggiare un po’? Ah no, sono sposata”, che ho detto a Fagnani era davvero solo una battuta: Francesca è un’amica”, ha spiegato decisa la Pascale. E ha concluso dicendo: “Ci tengo a ricordare che le unioni arcobaleno, esattamente come quelle eterosessuali, possono finire, questo a dimostrazione che non sono amori atipici, o diversi, o di serie B”.