Lo sfogo di Drusilla Gucci

Drusilla Gucci non ci sta e su Instagram ha deciso di intervenire una volta per tutte! Cosa è successo stavolta? L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi si è ritrovata a dover leggere commenti e critiche gratuite da parte di alcuni utenti, che la accusano di essere troppo magra. Un problema che va avanti da tempo e che Drusilla ha voluto affrontare per metterci un punto definitivo (si spera).

Così tra le storie del suo profilo Instagram Drusilla Gucci si è lasciata andare a uno sfogo. Ecco le sue parole riportate da Isa & Chia:

“Ragazzi oggi voglio parlare di un problema serio che detesto, ma che penso riguardi molte ragazze come me che hanno la mia costituzione. È il body shaming che io odio. Trovo ridicolo ed orrendo che nell’era moderna che poi in realtà siamo in un Medioevo moderno si giudichi una persona per un numerino su una bilancia e non per i contenuti che può avere, filosofici, politici… no per il numerino. Devo sentire frasi della serie: “Ma mangiali ogni tanto due spaghetti! Come sei magra. Ma mangia!”

Dispiaciuta e infastidita per il poco tatto di alcune persone, Drusilla Gucci ha spiegato come in realtà il suo sia un problema di salute. L’ex naufraga, infatti, soffre di una patologia alla tiroide e di conseguenza chiede rispetto per lei, ma anche per tutte le persone che come lei si trovano a essere vittima di body shaming, ogni giorni:

“Ma io dico, ma non vi è mai passato per la mente che forse se una ragazza è così magra è perché ha dei problemi fisici? Per esempio io soffro di tiroide quindi non ingrasserò mai e tante altre ragazze come me hanno questo problema quindi prima di dire mangiate due spaghetti provate a curare il vostro analfabetismo funzionale”.

Il messaggio di Drusilla Gucci dunque è molto chiaro e diretto!

