1 Maria Laura De Vitis VS Mercedesz Henger

Mancano due giorni alla finale de L’Isola dei Famosi e, nonostante tutto, tra alcuni naufraghi continuano a esserci frizioni. A far parte di questo elenco ci sono senza dubbio Maria Laura De Vitis e Mercedesz Henger. Quest’ultima ha scoperto che la sua compagna d’avventura avrebbe parlato male di lei alle sue spalle, atteggiamento che le ha provocato del fastidio e del risentimento.

Con il trascorrere del tempo, però, non sembra esserci stato alcun gesto distensivo da parte delle due e Maria Laura De Vitis si è sfogata duramente contro Mercedesz Henger, che fino a qualche giorno prima considerava sua amica. Durante uno scambio di confidenze con Luca Daffrè, la vincitrice de La Pupa e il Secchione ha lasciato andare i suoi pensieri a voce alta:

“Mi è stata vicina finché le servivo, perché l’ho sempre salvata, non l’ho mai mandata in nomination. L’ho sempre protetta quando potevo avere potere decisionale sul gioco. Ora che ormai è in finale forse non le servo più per andare avanti. Io non sono così. Se ho legato con una persona, porto avanti il rapporto dentro il gioco e fuori, ma vedo che lei non è così”.

Luca Daffrè ha ascoltato la naufraga e si è detto dalla parte di Maria Laura De Vitis. L’ex tentatore è parso perplesso dal comportamento di Mercedesz Henger e crede sia giusto che tra loro debba esserci un confronto: “Non è giusto tenersi vicino delle persone tanto per che non ti arricchiscono e darle niente. Tu e lei avete mai parlato e vi siete confrontate?”. La De Vitis ha detto di aver chiesto scusa a Mercedesz per i consigli dati su Edoardo e non crede di aver sbagliato così tanto verso la Henger. Inevitabilmente poi le due ne hanno parlato e…