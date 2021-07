1 Dua Lipa mostra la casa affittata per le vacanze

Anche Dua Lipa per le sue vacanze ha scelto una meta di tutto rispetto. La cantante, amatissima in tutto il mondo (anche dai volti noti italiani), stando a quanto emerso da NssMagazine, ha affittato una casa in Messico, che ha attirato non poco l’attenzione dei fan.

Sui suoi social Dua Lipa ha pubblicato alcune foto sul suo profilo Instagram che, come dicevamo, sembra aver incuriosito non poco i suoi estimatori, che si sono chiesti o magari vogliono sapere qualcosa in più sull’appartamento in questione.

Di seguito alcuni dettagli rivelati da NssMagazine…

La casa scelta dalla cantante in Messico

La casa delle vacanze di Dua Lipa

Come vedete da queste immagini, Dua Lipa ha pubblicato le foto del suo soggiorno in Messico. Si tratta di una casa molto particolare, da alcuni definita “bizzarra” perché a forma di serpente. Di certo è molto colorata!

Pare che si possa addirittura trovare su Airbnb per $355 a notte.

L’account ha dato ulteriori informazioni sulla struttura: «Si tratta di il Nido del Quetzalcoatl, una struttura ispirata ad una divinità mezzo uccello e mezzo serpente venerato dagli Aztechi, che occupa quasi 16 ettari sulle colline intorno a Naucalpan de Juárez, una lussureggiante area boschiva a ovest di Città del Messico».

