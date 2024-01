Maria organizza una caccia al tesoro per Holden: in palio il suo primo Disco d’Oro (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 28 Gennaio 2024

Amici 23

Questo pomeriggio Holden ha ricevuto il suo primo Disco d’Oro per il brano “Dimmi che non è un addio” ad Amici 23

Nel corso del pomeridiano ad Amici 23 Holden ha potuto toccare con mano il Disco d’Oro ricevuto per il brano “Dimmi che non è un addio“.

Il Disco d’Oro di Holden

Nella puntata di questo pomeriggio di Amici 23 abbiamo visto Holden toccare fisicamente il Disco d’Oro ottenuto grazie alle copie vendute del suo singolo “Dimmi che non è un addio“. Molto spesso abbiamo parlato del cantante in quanto ha conquistato il pubblico e le sue canzoni continuano a emozionare sempre più persone.

In molti credono che potrebbe essere il papabile vincitore della corrente edizione del talent anche se nella classe ci sono molti altri artisti che sarebbero in grado di alzare la coppa. Non sono mancati momenti in cui lo abbiamo visto scoraggiato o altri in cui è stato al centro del gossip per il presunto flirt con Sarah.

Oggi, tuttavia, i suoi fan lo hanno visto ottenere un’importante gratificazione, ovvero il Disco d’Oro per “Dimmi che non è un addio“. Maria De Filippi però non gli ha reso la vita molto semplice e ha voluto fare un gioco con lui. Si è trattato di una caccia al tesoro che ha divertito gli spettatori, nel frattempo Holden ha sceso le scale mentre tutti gridavano “acqua” o “fuoco“.

Una sorpresa pazzesca per Holden: "DIMMI CHE NON È UN ADDIO" è disco d'oro! #Amici23 pic.twitter.com/UfUsFNMxmc — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 28, 2024

Lo studente di Amici 23 non è il solo ad aver raggiunto questo obiettivo in quanto prima di lui, alcune settimane fa, abbiamo visto Mida. La sua “Rossofuoco” è talmente piaciuta da far scalare le classifiche all’inedito. Nel corso dell’appuntamento, inoltre, Holden presenterà il suo nuovo singolo dal titolo “Solo stanotte“.

Adesso tutti i fan non vedono l’ora di scoprire che cosa gli riserverà il futuro. Anche noi siamo sicuri che davanti a sé avrà un futuro roseo e pieno di grandi successi nonostante la strada sia ancora lunga. A voi piace il giovane allievo? Fatecelo sapere con un commento e non dimenticate che potrete vedere la puntata in streaming su Mediaset Infinity.