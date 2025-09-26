La nostalgia degli anni Duemila incontra la street culture contemporanea in un progetto che promette di conquistare sia gli appassionati di sneaker sia i fan dei cartoni animati. Adidas Originals ha deciso di dare nuova vita a un’icona delle sue collezioni, la Superstar, intrecciandola con l’universo colorato e surreale di SpongeBob SquarePants. Il risultato è una scarpa che sembra arrivare direttamente da Bikini Bottom, una dichiarazione di stile che non passa inosservata e che porta con sé l’ironia e l’ingenuità di Patrick Star, uno dei personaggi più amati della serie.

Patrick Star protagonista della nuova collaborazione SpongeBob x adidas

La partnership tra adidas Originals e la serie animata Spongebob Squarepants apre le porte a una collezione che guarda al mondo dell’animazione con spirito giocoso, senza rinunciare all’attenzione al dettaglio che contraddistingue il brand tedesco. Il primo capitolo di questa collaborazione è dedicato proprio a Patrick Star, la stella marina rosa che da sempre accompagna SpongeBob nelle sue avventure sotto il mare. L’iconica silhouette delle Superstar diventa così una tela creativa per celebrare il lato più leggero e gioioso della cultura pop.

Non si tratta di un’operazione isolata: infatti, si sta già parlando di un progetto più ampio che includerà anche altri abitanti della città di Bikini Bottom. SpongeBob, Squiddi e forse persino Mr. Krabs potrebbero presto trasformarsi in sneakers da collezione, creando un vero e proprio microcosmo calzaturiero capace di attrarre non solo gli appassionati di streetwear ma anche chi desidera fare una collezione di personaggi del noto cartone animato.

Dettagli di design basati sui personaggi

La calzatura adidas Superstar “Patrick Star” non lascia nulla al caso, proprio come accade per i diversi modelli boty adidas Superstar. La tomaia in pelle scamosciata rosa acceso richiama immediatamente la pelle del personaggio, mentre le tre strisce laterali sono rivestite da un motivo a zig-zag verde lime e viola che rimanda ai suoi iconici pantaloncini da mare.

Sulla linguetta compare un’illustrazione del personaggio, a testimoniare ulteriormente la centralità di questa reinterpretazione. Per completare il look, la classica punta a conchiglia e la suola sono proposte in una tonalità rosa tono su tono, perfettamente in armonia con l’insieme. Il design di queste calzature adidas JQ6778 è stato pensato per rappresentare un richiamo diretto e immediatamente riconoscibile, capace di conferire una forte identità visiva a questa scarpa realizzata in co-branding.

Packaging e accessori collezionabili

Non è solo la sneaker a catturare l’attenzione: l’esperienza di acquisto si arricchisce di dettagli pensati per chi vede nelle scarpe un oggetto da custodire. Ogni paio include due set di lacci intercambiabili, entrambi accompagnati da un dubrae in stile Jibbitz che ritrae Patrick in pose differenti, tra cui una divertente versione con in mano il suo piatto preferito del Krusty Krab.

La scatola personalizzata riproduce la tipica ambientazione della serie con la casa rocciosa di Patrick immersa in uno sfondo sabbioso sottomarino. Questo packaging trasforma ancor più la sneaker in un articolo da collezione, facendo leva non solo sul design ma anche sull’affezione emotiva dei fan sempre più attratti da prodotti capaci di unire estetica e narrazione.

Data di uscita e disponibilità

L’attesa non sarà lunga: la data di uscita delle adidas Superstar “Patrick Star” è segnata per il 15 ottobre 2025. Le sneakers saranno disponibili sul sito ufficiale adidas.com a un prezzo di 120 dollari e si potranno acquistare anche tramite l’app CONFIRMED e presso i rivenditori selezionati presenti in tutto il mondo. Si tratterà dunque di un lancio globale, la cui disponibilità di articoli è destinata a soddisfare una domanda che si preannuncia altissima, considerando il doppio appeal del prodotto.

Con questa nuova release, adidas conferma la propria capacità di intrecciare la tradizione sportiva con le nuove tendenze culturali senza rinunciare all’allegria. E in fondo, come direbbe Patrick stesso, non c’è nulla di più bello che vivere la vita con un po’ di ironia e con le scarpe giuste ai piedi.