Un momento indimenticabile per la famiglia Henger, che accoglie con entusiasmo la nascita della primogenita di Mercedesz

Il 26 febbraio 2026 è una data speciale per Mercedesz Henger e Alessio Salata, che hanno ufficializzato la nascita della loro primogenita. Attraverso i canali social, la coppia ha mostrato il primo scatto della piccola Aurora, condividendo la gioia del momento con i propri sostenitori e ricevendo immediatamente moltissimi messaggi di affetto.

Il primo scatto social e le parole dei neo genitori

La fotografia ritrae i neo genitori accanto alla neonata in un’atmosfera carica di emozione e felicità. Ad accompagnare l’immagine, è stata inserita una didascalia breve ma densa di significato: “Benvenuta al mondo”. Questo annuncio, come riportato da BollicineVip, ha scatenato un’ondata di entusiasmo digitale tra commenti e congratulazioni da parte dei fan che hanno seguito la coppia con partecipazione.

Un percorso verso la maternità condiviso con i fan

Durante l’intera gravidanza, Mercedesz Henger ha voluto coinvolgere il suo pubblico raccontando sensazioni e aspettative legate a questo cambiamento. La scelta del nome Aurora era già stata svelata in precedenza, spiegando come per la coppia rappresentasse un vero simbolo di luce e di un nuovo inizio. La nascita della bambina segna così l’avvio di una nuova e importante fase della loro vita familiare.

L’emozione della famiglia e di nonna Éva Henger

L’arrivo della piccola ha portato grande entusiasmo anche tra i parenti, coinvolgendo profondamente Éva Henger. La madre dell’influencer aveva già espresso pubblicamente la propria felicità per l’imminente arrivo della nipote. Ora che il fiocco rosa è diventato realtà, la famiglia celebra questo evento con grande partecipazione, mentre i social continuano a riempirsi di auguri rivolti a Mercedesz Henger, Alessio Salata e alla loro bambina.