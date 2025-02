L’album di Annalisa E Poi Siamo Finiti nel Vortice si è aggiudicato il terzo disco di platino, come certifica la FIMI.

Terzo disco di platino per E Poi Siamo Finiti nel Vortice di Annalisa

Il nuovo anno si apre con una grande soddisfazione per Annalisa: il suo album E Poi Siamo Finiti nel Vortice ha ottenuto il terzo disco di platino, come certificato poche ore fa dalla FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana).

Un traguardo straordinario che conferma il successo del progetto discografico, amatissimo dal pubblico e dalla critica e consacra ulteriormente il cammino intrapreso dall’artista ligure.

Ad annunciare la notizia è stata la stessa Annalisa, che ha condiviso la gioia con i suoi fan su Instagram. Nel post, che include tre scatti da un photoshoot, la cantante ha scritto:

“E POI SIAMO FINITI NEL VORTICE è TRIPLO PLATINO 💿💿💿

Ops.”

Una frase breve ma efficace, con un tocco ironico, lasciando intendere che il successo del disco è andato persino oltre le aspettative.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

Pubblicato nel 2023, E Poi Siamo Finiti nel Vortice ha consolidato Annalisa come una delle artiste più influenti del panorama musicale italiano.

Con brani come Bellissima e Mon Amour, l’album ha dominato le classifiche per mesi, diventando un vero e proprio fenomeno pop. Il riconoscimento del triplo platino è solo l’ennesima conferma della sua crescita artistica e dell’amore che il pubblico nutre per la sua musica.

Ma Annalisa non è stata al centro dell’attenzione solo per il successo del suo album ed il terzo platino. Negli ultimi mesi, infatti, si è molto parlato di una sua possibile partecipazione a Sanremo 2025 come co-conduttrice.

Voci che avevano entusiasmato i fan, ma che alla fine si sono rivelate infondate. La cantante, infatti, non salirà sul palco dell’Ariston in quel ruolo.

Nonostante la delusione per chi sperava di vederla affiancare Carlo Conti, Annalisa saprà sicuramente sorprendere il suo pubblico con nuove iniziative. Con un triplo platino in tasca e una carriera in continua ascesa, il 2025 si preannuncia un altro anno ricco di successi per lei.