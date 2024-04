Spettacolo

Nicolò Figini | 17 Aprile 2024

Antonella Clerici

Ieri mattina a È sempre mezzogiorno abbiamo scoperto che Daniele Persegani, uno dei cuochi di Antonella Clerici, è stato colpito dalla stessa paresi facciale di Simona Ventura. Il messaggio della conduttrice.

Anche un cuoco di È sempre mezzogiorno ha una paresi facciale

Nella puntata di ieri mattina di È sempre mezzogiorno Antonella Clerici ha aperto la puntata insieme a Daniele Persegani risolvendo un dubbio che stava aleggiando tra gli spettatori. In molti infatti si sono chiesti che cosa fosse successo al viso del cuoco e per tale ragione entrambi sono intervenuti in diretta:

“Sono qui col Perse, a proposito di salute, perché molti, giustamente, hanno notato che tu hai un problema facciale, ultimamente. Io ho rispettato la tua privacy, però è arrivato forse il momento… Anche perché è la stessa cosa che ha Simona Ventura…

Perché tu hai questa paralisi di Bell, che è quella che non si capisce come viene, se è un colpo di freddo o anche lo stress, quando si lavora tanto, si riposa poco eccetera, eccetera. Lo dico a Simona, a cui voglio bene, e a te, a cui voglio bene”.

Si tratta dello stesso problema che ha colpito anche Simona Ventura e a causa del quale ha deciso di prendersi una pausa da Citofonando Rai 2. La Clerici ha quindi voluto lanciare un messaggio a Daniele e all’amica spiegando che non c’è nulla di male nel fermarsi ogni tanto: “Mettetevi a letto con le coperte e guardate la televisione“.

Persegani ha citato il motto della Ventura “crederci sempre e arrendersi mai“, ma la conduttrice di È sempre mezzogiorno ha concluso: “Questo è vero, però ogni tanto bisogna abbracciare la croce“. Poi sdrammatizzando ha esclamato:

“Stiamo un attimo tranquilli, porca miseria! Io siccome ti ho qua, a lei gliel’ho già scritto, voglio dirti: un po’ di relax… Relax, take it easy. Perché abbiamo una certa, vorrei dire”.

Speriamo che entrambi seguano il consiglio e si riposino per tornare in forma velocemente.