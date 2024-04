Simona Ventura torna a Citofonare Rai 2 dopo la pausa a causa della paresi facciale: come sta oggi

Spettacolo

Nicolò Figini | 21 Aprile 2024

Simona Ventura

Andiamo a scoprire come sta oggi Simona Ventura, tornata questa mattina alla conduzione di Citofonare Rai 2 dopo la pausa presa a causa della paresi facciale.

Simona Ventura torna a Citofonare Rai 2

Ormai diverse settimana fa Simona Ventura si era presentata a Citofonare Rai 2 con una paresi facciale e in seguito ha rivelato altri dettagli a Il Corriere della Sera. Ha svelato che si tratta di una paralisi del settimo nervo facciale e il tutto è successo nella notte. Ha poi raccontato di star seguendo una cura a base di cortisone e di un anti virale per prevenire eventuali infezioni.

Fatto sta che a un certo punto ha dovuto prendersi una pausa e settimana scorsa lo ha annunciato in diretta. La sua amica e collega Paola Perego ha dichiarato:

“Lasciatemi dire che la mia compagna di viaggio, nonché amica, è veramente stoica, perché nonostante abbia avuto questa paresi, che è una cosa non grave, che si risolverà, etc… è venuta comunque qui, ma adesso è in difficoltà. Non so quante donne dello spettacolo sarebbero comunque venute a lavorare così”.

Tuttavia, nonostante anche l’amica Antonella Clerici le abbia consigliato di riposarsi, Simona Ventura è tornata a lavoro dopo una sola settimana. In sostanza si è fermata solo nella puntata di domenica scorsa e dopo appena 7 giorni ha preferito ritornare in studio. Ma come sta? Purtroppo, come vediamo anche dal video qui sotto, la situazione non è ancora rientrata.

Lei stessa durante la diretta non ha commentato il fatto di aver ripreso in mano le redini di Citofonare Rai 2 accanto a Paola Perego senza essersi rimessa del tutto, ma forse si sente più a suo agio senza stare con le mani in mano. Del resto una vera professionista come Simona non si fa fermare da niente e nessuno, e i fan non potrebbero esserne più che felici.

Rimaniamo però con la speranza che la Ventura possa guarire al più presto. Anche con l’aiuto di un periodo di riposo ancora più prolungato se dovesse servire.