Simona Ventura dà aggiornamenti sulla sua paralisi facciale

Spettacolo

Nicolò Figini | 9 Aprile 2024

Simona Ventura

In queste ore Simona Ventura è tornata a parlare delle sue condizioni di salute dopo la paralisi facciale mostrata in diretta

Come sta oggi Simona Ventura

Pochi giorni fa, durante la puntata di Citofonare Rai 2, Simona Ventura ha rivelato di avere metà faccia bloccata a causa del freddo. Tuttavia ci ha tenuto a rassicurare i fan specificando che non era niente di grave e sarebbe stato un problema momentaneo:

“Sergio di tolgo dall’impaccio, mi puoi anche riprendere a piano americano. Perché devi sapere che è un periodo… Da ieri ho mezza faccia bloccata, non è niente di che. Mi sto curando, è il freddo”.

Nelle scorse ore è poi tornata sul discorso intervistata da Il Corriere della Sera raccontando che è successo tutto giovedì scorso poco dopo essersi svegliata. Era a Roma con il compagno Giovanni Terzi e si è molto spaventata in un primo momento. Ha poi spiegato che si tratta di una paralisi del settimo nervo cranico facciale ma al momento si sta curando:

“Io non mollo mai, neppure morta. Poi mi hanno spiegato di che si tratta: non è nulla di neurologico, ci vuole solo tempo. Con il cortisone, almeno per una settimana. Sto prendendo anche un anti virale, perché potrebbe essere partita un’infiammazione. E anche vitamine”.

Per fortuna Simona Ventura si sta rimettendo in sesto e potrà tornare a condurre Citofonare Rai 2 senza ulteriori intoppi. Al momento si sta curando, come lei stessa ha dichiarato, tramite il cortisone e anche un anti virale per prevenire eventuali infiammazioni. Non si tratta di niente di grave o irrimediabile e molto presto sarà guarita.

Anche da parte di tutta la redazione di Novella 2000 non ci resta che farle i nostri migliori auguri per una veloce ripresa, così come hanno fatto i suoi fan sui social. Seguiteci per altri aggiornamenti.