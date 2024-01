Blackout in Rai! Problemi tecnici durante la diretta di È sempre mezzogiorno

NEWS

Debora Parigi | 31 Gennaio 2024

Nella giornata di oggi, mercoledì 31 gennaio, ci sono stati dei problemi tecnici durante la diretta di È sempre mezzogiorno. Vari utenti in tutta Italia hanno fatto sapere che il programma di Antonella Clerici più volte è saltato mostrando lo schermo tutto nero.

Schermo nero durante È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici: problemi tecnici

Chi oggi, prima del TG1, stava seguendo su Rai 1 il programma di Antonella Clerici È sempre mezzogiorno ha avuto qualche problema tecnico. Come vari utenti hanno fatto notare sui social, il segnale saltava di continuo, mostrando in più occasioni lo schermo nero in TV. In pratica è come se ci fosse stato un black out con la diretta dello show che andava e veniva. Le persone si sono trovare di fronte una situazione come quella nella foto qui sotto:

Problemi tecnici: oggi salta in continuazione il segnale di Rai 1 durante #ÈSempreMezzogiorno pic.twitter.com/SFI1eEw7ti — Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 31, 2024

Come leggiamo sui social, gli spettatori all’inizio credevano che fosse un problema personale, dei propri dispositivi. Poi invece in tanti hanno segnalato la cosa e quindi tutti si sono accorti che il problema era proprio della Rai.

Tra i vari commenti, alcuni anche molto ironici, c’è chi ha fatto notare che sono giorni che ci sono questi problemi. Però a quanto pare quello di oggi a È sempre mezzogiorno ha coinvolto praticamente tutti gli apparecchi TV. Tra l’altro lo stesso problema, qualcuno segnala, è avvenuto allo stesso orario anche su Rai 3 durante il TG3. Vediamo nel video qui sotto cosa è successo su Rai 3, ma la stessa cosa è accaduta su Rai 1 appunto:

Gli stessi problemi si stavano verificando su Rai 3 (il Tg3 delle 12 è trasmesso da Milano) https://t.co/Y0eIH3NfA5 pic.twitter.com/VlbpFN8ewL — LALLERO (@see_lallero) January 31, 2024

Pare che il programma e la stessa Antonella Clerici non si siano accorti del problema, infatti il cooking show è andato avanti come sempre senza commenti riguardo la vicenda.

Speriamo che la Rai abbia fatto i dovuti controlli e che abbia risolto i problemi tecnici.