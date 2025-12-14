Incoronate le nuove nuove proposte: talento puro, premiata l’emozione e l’intensità della canzone italiana

L’eco dei riflettori si è appena spento sulla serata che ha definito il futuro prossimo della musica italiana. Ecco i nomi dei trionfatori che approderanno all’Ariston. Il trionfo di Angelica Bove e Nicolò Filippucci rappresenta il vero scossone di questa edizione, un vento di novità che promette di rivoluzionare gli schemi del Festival di Sanremo. Entrambi i giovani artisti hanno convinto la giuria e, cosa ancora più importante, la critica specializzata, dimostrando una maturità e una presenza scenica che solitamente si riscontrano solo negli interpreti navigati. La Bove, con la sua vocalità eterea ma potente, ha incantato tutti presentando un brano che, sussurrano gli addetti ai lavori, possiede il potenziale radiofonico per diventare un vero e proprio tormentone primaverile. La sua eleganza minimalista sul palco ha catturato l’attenzione dei talent scout, i quali vedono in lei la potenziale erede delle grandi dame della canzone d’autore.

Influenze urban e pop sofisticato

Parallelamente, Nicolò Filippucci ha sfoderato un approccio diametralmente opposto, portando sul palco un’energia grezza e una vena malinconica che lo rendono irresistibilmente magnetico per il pubblico più giovane. Il suo stile, che mescola influenze urban e pop sofisticato, ha letteralmente conquistato i selezionatori, i quali lo hanno identificato come la figura ideale per intercettare le tendenze attuali del mercato discografico. Circolano voci negli studi di registrazione milanesi secondo cui il brano di Filippucci, caratterizzato da un ritornello orecchiabile e un testo introspettivo, sia stato inizialmente scartato da un altro artista di fama prima di finire nelle mani di Nicolò. Questo aneddoto, se confermato, aggiunge un pizzico di sale alla sua vittoria, trasformandola in una vera e propria rivincita artistica.

Una forte identità stilistica

Il successo di questi due giovani talenti suggerisce chiaramente che la commissione musicale del Festival di Sanremo sta cercando attivamente di svecchiare la sua immagine, puntando su figure che non solo cantano bene, ma che possiedono anche una forte identità stilistica ben definita. I discografici hanno già iniziato a muoversi freneticamente per assicurarsi la gestione del loro prossimo futuro professionale, consapevoli che il palcoscenico dell’Ariston rappresenta una vetrina insostituibile per lanciare carriere durature. Resta da vedere come Bove e Filippucci gestiranno la pressione mediatica che inevitabilmente li travolgerà nelle prossime settimane, ma il loro talento e il clamore suscitato suggeriscono che il Festival si prepara a celebrare due stelle destinate a brillare a lungo nel panorama musicale nazionale.

Dario Lessa