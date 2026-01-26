Nota al pubblico per il personaggio di Yildiz Yilmaz in Forbidden Fruit, ecco chi è l’attrice, presentatrice e giudice TV, Eda Ece. La conosceremo in queste righe tra età, vita privata, carriera e programmi TV o serie che l’hanno vista protagonista e dove seguirla su Instagram e social vari.

Chi è Eda Ece

Nome e Cognome: Eda Ece Uzunalioğlu, da sposata Eda Ece Tuncer

Data di nascita: 20 giugno 1990

Luogo di nascita: Istanbul

Età: 35 anni

Altezza: 1 metro e 67 centimetri circa

Segno zodiacale: Gemelli

Professione: attrice, presentatrice e giudice televisivo

Marito: Eda è sposata con Ahmet Buğrahan Tuncer

Figli: Eda dovrebbe avere una figlia

Tatuaggi: Eda non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @eda.ece

Eda Ece età, altezza e biografia

Come di consueto iniziamo dalla biografia. Chi è l’attrice che fa Yildiz in Forbidden Fruit? Lei si chiama Eda Ece ed è un’attrice molto apprezzata. È nata il 20 giugno 1990 a Istanbul ed è del segno dei Gemelli. La sua età oggi è di 35 anni.

Per quanto riguarda l’altezza dovrebbe corrispondere a 1 metro e 67 centimetri circa, nulle le info sul peso invece.

Queste le prime curiosità sulla sua biografia. Negli anni vedremo che l’attrice è stata anche giudice e conduttrice televisiva in Turchia e ha recitato in diverse serie TV e film.

Vita privata

In quanto alla vita privata sappiamo che è la più giovane di tre sorelle. Ma Eda Ece, Yildiz di Forbidden Fruit è sposata o ha dei figli? Chi è suo marito oppure ha un fidanzato?

Nonostante sia molto riservata, sappiamo che è sposata dal 2023 con il cestista turco Ahmet Buğrahan Tuncer. Lui è nato il 23 marzo 1993 a Istanbul e la sua età è di 32 anni.

Insieme dovrebbero avere una figlia.

Dove seguire Eda Ece Yildiz di Forbidden Fruit: Instagram e social

Su alcuni dei social più conosciuti si può seguire Eda Ece. L’attrice di Forbidden Fruit è presente su Facebook e Instagram, tra i tanti.

Possiamo trovare tanto del suo lavoro e qualche immagine fuori dal set.

Carriera

Ora è la volta di scoprire qualcosa sul suo percorso artistico. Eda Ece ha completato gli studi superiori presso la scuola Şişli Terakki e si è laureata in Psicologia all’Università Bilgi di Istanbul.

In un’intervista ha espresso il desiderio di intraprendere una carriera come sceneggiatrice e produttrice.

Eda ha iniziato a recitare fin da bambina, ottenendo un piccolo ruolo nel 2002. Successivamente ha interpretato ruoli secondari in diverse serie di successo, tra cui la popolare serie giovanile Hayat Bilgisi, la serie fantasy per bambini Bez Bebek, oltre a Adını Feriha Koydum, Mihriban e Aşkın Mucizeleri.

Il suo primo ruolo da protagonista è arrivato con la serie per adolescenti Pis Yedili, che ha ottenuto un grande successo ed è stata trasmessa per oltre 100 episodi.

In seguito ha fatto parte del cast della serie giovane Beni Böyle Sev, interpretando il personaggio di Zeyno. Nel 2015 ha recitato come protagonista nella commedia romantica İlişki Durumu: Karışık accanto a Berk Oktay.

Dal 2018 ha interpretato Yıldız nella serie Yasak Elma, un titolo molto apprezzato e longevo con più di 100 episodi, che dal 2025 è arrivato anche su Canale 5.

Nel 2013 Eda ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista sul grande schermo con il film Kızım İçin. Ha poi preso parte alle commedie Kocan Kadar Konuş e Kocan Kadar Konuş: Diriliş. Ha recitato anche nelle commedie di Gupse Özay, Görümce e Deliha 2.

A seguire nel 2016 ha interpretato un ruolo da protagonista nel film televisivo Mahrumlar. Ha inoltre partecipato al film parodia Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul, scritto da Burak Aksak, noto per la serie surreale di successo Leyla ile Mecnun.

Film e serie TV

Per quanto riguarda i film e serie televisive che possiamo dire? Dove ha recitato in TV Eda Ece, Yildiz di Forbidden Fruit? Ecco tutti i progetti:

Mihriban (2002); Aşkın Mucizesi e Hayat Bilgisi (2004), Bez Bebek (2009); Adını Feriha Koydum (2011); Pis Yedili (2011-2014); Beni Böyle Sev (2014-2015); İlişki Durumu: Karışık (2015-2016) e Yasak Elma (2018-2023).

Tra gli altri progetti: 2010 – Mahpeyker: Kösem Sultan; 2013 – Kızım İçin; 2015 – Kocan Kadar Konuş; 2016 – Kocan Kadar Konuş: Diriliş e Mahrumlar; 2017 – Yol Arkadaşım e Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul; 2018 – Deliha 2; 2020 – Feride.

Programmi TV con Eda Ece

Per quanto riguarda i programmi TV non solo la versione turca di Italia’s got talent, ma anche Maske Kimsin Sen? (nel 2022 sempre come giudice) e Kapımdaki Dedektif nel ruolo di conduttrice nel 2022.

Ha realizzato anche dei cameo in alcuni video musicali e in carriera ha portato a casa diversi premi e riconoscimenti alla sua carriera e personaggi interpretati.

Yetenek Sizsiniz Türkiye

Tra i tanti programmi è impossibile non citare Yetenek Sizsiniz Türkiye (il nostro Italia’s got talent per intenderci) con Eda Ece come giudice.

Eda Ece è Yildiz Yilmaz di Forbidden Fruit

Così come la collega Sevda Erginci, anche Eda Ece è stata protagonista di Forbidden Fruit (titolo originale Yasak Elma) dal 2018 al 2023.

Qui ha vestito i panni di Yıldız Yılmaz sorella di Zeynep (l’attrice Sevda Erginci). Protagonisti ancora Ender Çelebi ( l’attrice Şevval Sam), Halit Argun (si tratta di Talat Bulut), Alihan Tasdemir (l’attore Onur Tuna).

Citiamo anche Kemal Karaca (Sarp Can Köroğlu di Love is in the Air) tra i tanti.