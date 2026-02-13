L’attore torinese Luca Argentero si reinventa su Netflix e Sky interpretando un pilota tormentato e un avvocato cinico prima del…

Il camice bianco di Andrea Fanti sembra ormai un ricordo lontano, almeno per il momento. Luca Argentero ha deciso di sterzare bruscamente, abbandonando le corsie d’ospedale per tuffarsi in sfide diametralmente opposte. L’idolo del piccolo schermo sta vivendo una vera e propria metamorfosi professionale che lo vede protagonista assoluto della stagione televisiva 2026. Tra l’asfalto rovente dei circuiti e le aule di tribunale, l’attore dimostra una versatilità rara, capace di scollarsi di dosso l’etichetta del “medico buono” per esplorare sfumature caratteriali inedite e decisamente più spigolose.

Motorvalley e il brivido della velocità su Netflix

Dal 10 febbraio, infatti, Argentero è il volto di Arturo in Motorvalley, la nuova scommessa di Netflix.a nuova scommessa di Netflix. Qui interpreta un ex pilota GT dal passato oscuro che tenta di redimersi facendo da guida a una giovane promessa interpretata da Giulia Michelini. La curiosità? Luca ha ammesso candidamente di non aver mai amato la velocità. Nonostante guidi regolarmente, il mondo delle corse era per lui un territorio inesplorato e quasi folle. Un aneddoto dal set ha confermato i suoi timori: un test drive finito contro un muro ha convinto l’attore a restare saggiamente lontano dal volante estremo, preferendo la recitazione al rischio reale della pista.

Avvocato Ligas: il fascino della toga su Sky

Il cambio di rotta proseguirà a marzo con il debutto di Avvocato Ligas su Sky Original. Smessi i panni del pilota, Argentero indosserà la toga di Lorenzo Ligas, un penalista milanese brillante ma profondamente cinico. L’attore ha spiegato come l’abbigliamento di scena sia stato fondamentale per costruire il personaggio, influenzando postura e gestualità. Se Doc rassicurava, Ligas promette di spiazzare il pubblico con un carisma imprevedibile e fuori dagli schemi classici della legal drama italiana.

Vita privata e il ritorno al nido con Cristina

Nonostante l’agenda fitta di impegni e le trasformazioni professionali, il cuore di Luca resta ancorato alla sua famiglia. Dopo lunghe giornate passate tra set cinematografici, il suo unico desiderio è il ritorno a casa. Il segreto del suo equilibrio? La semplicità del quotidiano accanto alla moglie Cristina Marino. L’attore ha confessato con estrema dolcezza che il momento più prezioso della giornata è quello trascorso sul divano, abbracciato alla sua compagna, guardando insieme le serie tv preferite. Un rifugio sicuro dove Luca smette di essere medico, pilota e avvocato per tornare semplicemente se stesso.

