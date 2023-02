NEWS

Vincenzo Chianese | 24 Febbraio 2023

GF Vip 7

La rivelazione di Edoardo Donnamaria

Serata intensa quella di stasera al Grande Fratello Vip 7. Come annunciato a inizio puntata da Alfonso Signorini, 4 Vipponi sono stati coinvolti in un duro provvedimento disciplinare, che sta facendo discutere il web. Protagonisti dei fatti sono stati Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Nicole Murgia. I concorrenti infatti nel corso della notte si sono riuniti nel van, staccando i microfoni della regia per scambiarsi confessioni intime e fare battute spiacevoli su Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Tuttavia i 4 non sono riusciti a eludere totalmente i microfoni come avevano ipotizzato, e così questa sera sono stati mandati in onda alcuni estratti della loro conversazione.

I Vipponi, messi alle strette, hanno confermato quanto accaduto, ma a un tratto a fare una rivelazione inedita è stato proprio il volto di Forum. Il conduttore infatti ha raccontato ai suoi compagni di aver avuto contatti col mondo esterno, a pochi giorni dal suo ingresso nella casa.

Come qualcuno saprà pochi giorni fa alcuni Vipponi hanno potuto lasciare momentaneamente il loft in occasione delle elezioni politiche. Proprio in quella circostanza Edoardo Donnamaria, come ha raccontato lui stesso, ha incontrato i suoi genitori, che si sono recati fuori dal seggio per salutarlo. Nonostante la produzione abbia cercato di allontanare immediatamente il Vippone, il padre di Donnamaria gli avrebbe fatto leggere un messaggio su un foglio, che tuttavia lui non sarebbe riuscito a interpretare.

Edoardo nel mentre a breve scoprirà quale sarà il provvedimento preso dagli autori, e quale sarà la punizione che lo attende.