Andrea Sanna | 24 Febbraio 2023

GF Vip 7

Infrazione del regolamento, da Tavassi a Micol

Come già accennato da Alfonso Signorini durante le anticipazioni, la puntata di questa sera del GF Vip 7 ci riserverà davvero grandi sorprese. Durante l’anteprima con un breve riassunto di quel che succederà, il conduttore ha mostrato una busta nera con un provvedimento disciplinare che coinvolge Tavassi, Micol, Nicole ed Edoardo.

Qualcosa di molto strano è successo nel VAN… ma l'occhio di Grande Fratello vede tutto… e le sue orecchie sono ovunque. Stiamo per scoprire cosa è accaduto. #GFVIP pic.twitter.com/22VPtsmpJH — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 23, 2023

Il tutto è avvenuto in gran segreto, di prima mattina al GF VIp 7. Il tutto ha coinvolto non solo i menzionati, ma anche Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia.

La prima a parlare e Micol che ha detto di essersi ritrovata con loro ed erano certi che le telecamere fossero spente: “Parlavamo di se**o in maniera disinibita e di cose che si fanno”. Edoardo ha detto di essersi sentito libero di scherzare e fare battute: “È stata forse la più divertente. Abbiamo parlato di tutto. Cose intime o che vediamo in casa, pure se***ali”.

Donnamaria ha confermato la versione degli amici, ma ha fatto una rivelazione: “Spero che gli altri mi abbiano coperto. Quando sono uscito di qua, ho incontrato fuori dal seggio i miei genitori. Il ragazzo della produzione mi ha allontanato e mio padre mi ha mostrato un bigliettino”. Nicole ha detto di conoscere degli amici di Antonella e tanti altri argomenti: “Ci siamo lasciati andare”. La Murgia ha spoilerato qualcosa dall’esterno.

Purtroppo per loro un microfono era aperto e si è sentita qualche dichiarazione detta da Edoardo Donnamaria. Oltretutto Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi hanno ammesso di aver staccato i microfoni ambientali e lui ha spiegato per avere dell’intimità. Stando a quanto è emerso avrebbero fatto anche qualche considerazione fuori luogo su alcuni vipponi come Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli.

Che provvedimento disciplinare arriverà?