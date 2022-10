1 La battuta di Edoardo Donnamaria

Uno dei Vipponi più amati di questo Grande Fratello Vip 7 è senza dubbio Edoardo Donnamaria. Il celebre volto di Forum infatti in queste settimane sta conquistando il cuore del web e del pubblico e alcune sue gaffe sono già diventate virali sui social. Nel mentre come sappiamo Edoardo sta anche facendo discutere per via del legame con Antonella Fiordelisi, che nelle ultime ore sembrerebbe essersi consolidato. Nonostante le gelosie della schermitrice, sembrerebbe che tra i due tutto stia proseguendo nel migliore dei modi, nonostante qualcuno in casa non creda a questo flirt. Secondo alcuni Vipponi infatti Antonella si starebbe approfittando di Edoardo, che invece sembrerebbe avere un reale interesse per la sua coinquilina. In queste ore intanto è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha diviso il web.

Nel corso della serata di ieri infatti proprio Edoardo Donnamaria, mentre scherzava con Alberto De Pisis, ha fatto una battuta su Gegia che tuttavia ha diviso il web e il pubblico. Nonostante in molti abbiano capito il tono giocoso del Vippone, tanti altri hanno criticato il commento di Edoardo, che per alcuni è stato fuori luogo. Queste le dichiarazioni di Donnamaria:

“Basta che non hai i piedi di un hobbit. Basta che non hai i piedi di Gegia. Non che Gegia sia un hobbit eh per carità. Però ci sono anche delle somiglianze volendo, ma senza offesa per gli hobbit”.

Nel mentre in queste ore un Vippone della casa ha confessato il suo interesse proprio per Edoardo Donnamaria. Andiamo a rivedere di chi si tratta e quello che è accaduto.