Barbara d’Urso pubblica una rara foto con suo figlio, sua nuora e la nipotina

NEWS

Debora Parigi | 11 Aprile 2023

La Pasqua in famiglia di Barbara D’Urso insieme alla nipotina

Da alcuni mesi Barbara D’Urso è diventata nonna, una notizia che, come lei stessa ha ammesso, ha tenuto per un po’ segreta per rispetto del figlio e della nuora. Dopo alcune indiscrezioni riguardo la nascita di un nipote, fu proprio la nota conduttrice ad annunciare ufficialmente questa nascita mentre era ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. E disse che si trattava di una femminuccia.

La D’Urso, in quell’occasione, raccontò con estrema gioia questa novità che le riempie ogni giorno il cuore di amore. E infatti la sua dedica a Pomeriggio Cinque adesso è rivolta a una persona in più. Non ha mai pubblicato foto della bambina e continua a non farlo per rispetto del figlio e della compagna di lui.

Ma proprio oggi Barbara D’Urso ha deciso di condividere con i suoi fan, attraverso il suo profilo Instagram, uno scatto dolcissimo con una dedica altrettando dolce. La conduttrice, infatti, ha messo una foto di lei, suo figlio, sua nuora e dell’ultima arrivata. Ma si tratta delle loro mani, le une nelle altre. Uno scatto semplicissimo, ma che racchiude un amore immenso. Inoltre Barbara ha scritto nella discalia: “Noi tre e poi Lei e poi LEI. La gioia infinita”.

Tanti sono stati i commenti sotto al post ancora di congratulazioni e poi messaggi pieni d’amore. Come detto, la D’Urso ha passato questi giorni di festa a Napoli con la sua famiglia, mentre oggi è tornata a lavorare con Pomeriggio Cinque, visto che il programma è tornato in onda.