Edoardo Donnamaria si è avvicinato molto ad Antonella Fiordelisi. Ma nella casa c’è un’altra persona che si è preso una cotta per il vippone. Stiamo parlando di Alberto De Pisis. Il concorrente, infatti, ha detto fin dall’inizio di essere interessato al volto di Forum:

A me lui piace veramente. Però non voglio essere un intralcio, adesso è giusto che faccia tu il percorso con lui. Io me la farò passare. Siamo qui ed è giusto che stia con te. Io sono felice, soprattutto perché sei tu e ti voglio veramente bene. Lui è infognato per te. Tu vai con i piedi di piombo. Io ho conosciuto una persona speciale. Ovvio, se mi dici: “saresti felice se…?”, ti dico di sì perché a me piace. Ma non in maniera carnale.

Nella giornata di ieri, però, Edoardo Donnamaria ha detto una frase che non è andata particolarmente a genio ai fan di Alberto. Mentre si trovava in giardino parlando con Antonella, Alberto si alza e se ne va. Edoardo afferma: “Quello non può essere così geloso però“. E la Fiordelisi: “Eh, ma tu cosa gli hai fatto pensare però?“. A questo punto Donnamaria comincia il discorso (qui sotto il video):

Ma cosa gli ho fatto pensare. Tanto a me sempre, ogni volta che c’è un mio amico gay… Tutti i gay pensano che sono tutti gay. Ogni volta i gay pensano che in realtà gli altri sono tutti gay.

Il web, però, è andato contro a tutto questo e ha commentato accusando Edoardo Donnamaria di queerbating. Un utente, per esempio, scrive: “Edoardo è libero di stare con chi vuole ma le parole hanno un peso e dichiararsi fluido mentre si avvicinava a un ragazzo gay, facendogli intuire un interesse per poi farlo passare come visionario è queerbating“. La storia prosegue…