NEWS

Andrea Sanna | 25 Gennaio 2023

GF Vip 7

Continua lo sciopero di Daniele Dal Moro. Il vippone non indossa il microfono e la regia del GF Vip lo riprende

La regia riprende Daniele Dal Moro, senza microfono

Daniele Dal Moro sembra ancora molto scosso dalla puntata di lunedì e, a quanto pare, ha iniziato il suo sciopero. Il vippone ha spiegato più volte che tra lui e Oriana Marzoli non ci sarebbe alcun coinvolgimento sentimentale e che fuori non vede un futuro insieme, almeno a oggi.

Per tale motivo è stato accusato di incoerenza sia da Sonia Bruganelli che dal coinquilino Edoardo Donnamaria, con cui ha poi avuto un confronto. Intanto dopo l’accaduto Daniele Dal Moro ha iniziato a fare un po’ di testa sua. Il ragazzo ha tolto il microfono, ha indossato gli occhiali in Casa e così via. Insomma una vera e propria violazione del regolamento.

Se inizialmente la regia gli ha lasciato sbollire la rabbia e non l’ha richiamato, a tarda notte Daniele Dal Moro è stato ripreso. L’imprenditore veneto si trovava in veranda a chiacchierare con alcuni coinquilini. Il tutto senza microfono e con addosso gli occhiali da sole, sebbene fosse tarda notte.

Così gli autori l’hanno invitato: “Daniele il microfono”. Di tutta risposta lui ha sbottato: “No hablo spagnolo”, facendo ridacchiare qualcuno. Questa è sembrata quasi una frecciatina a Oriana Marzoli, che spesso si è ritrovata a eludere microfoni e parlare in lingua ispanica. Nessuno dei presenti, però, ha ripreso Daniele Dal Moro o comunque suggerito che forse sarebbe meglio seguire le regole.

Intanto in queste ore Attilio Romita ha svelato che l’intenzione di Daniele Dal Moro sarebbe quella di lasciare il GF Vip perché seccato dopo quello che è successo.

L’atteggiamento di Daniele Dal Moro a lungo andare potrebbe essere deleterio al suo percorso. Se dovesse continuare così di certo non mancheranno altri richiami, come già accaduto in altre circostanze. Vedremo se nella giornata odierna il ragazzo deciderà di rispettare le regole oppure continuerà con questo atteggiamento.